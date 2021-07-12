人民网北京7月12日电 （李正、张丽娅）10日，中国人民对外友好协会（下称“全国对外友协”）首届“友好日”活动在京举办，来自69个国家的在华各界友好人士1000余人欢聚一堂，共叙友情，体验丰富多彩的中国文化。

中国人民对外友好协会会长林松添（中）、萨摩亚驻华大使（左）、工合国际委员会主席柯马凯（右）共切“友好日”蛋糕。主办方供图

活动包括地方民族特色演出、特色美食与工艺品展示，中国传统文化互动体验、中国人民对外友好协会会史展等。全国对外友协会长林松添表示：“举办友好日是为了增进中外人民友谊，感谢各国友好人士为发展对华友好关系所做的贡献和努力。今后原则上每年7月的第一个星期六举办。”

7月10日“友好日”活动在全国对外友协庭院内举办。人民网记者 张丽娅摄

活动期间，全国对外友协还举办了路易·艾黎故居重开仪式、艾黎故事图片展。位于友协院内的路易·艾黎故居曾居住过美国友人安娜·路易斯·斯特朗、日本友人西园寺公一等五位著名国际友人，其中新西兰教育家、作家、国际主义战士路易·艾黎在这里居住的时间最久。他于1927年来到中国，与中国人民风雨同舟、患难与共，为中国人民的解放和建设事业奋斗了60年。

林松添（中）与国际友人马海德之子周幼马（右二）等为路易·艾黎故居揭牌。主办方供图

林松添表示：“今天我们在这里就是要缅怀和感谢艾黎对中国革命和建设事业做出的杰出贡献，告慰艾黎等国际友人，他们当年作出的正义选择是正确的，展现我们传承和弘扬艾黎大爱无疆的国际主义精神的坚定决心。”

106岁高龄的伊莎白·柯鲁克与其子柯马凯参加“友好日”活动。人民网记者 张丽娅摄

当天，中华人民共和国“友谊勋章”获得者、106岁高龄的伊莎白·柯鲁克、工合国际委员会主席柯马凯、著名国际友人马海德之子周幼马，以及18国驻华大使、21家跨国公司高管、外国留学生代表等参加了活动。

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