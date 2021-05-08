新华社纽约5月7日电 题：就业数据疲软缘何刺激美股创新高

新华社记者刘亚南

虽然美国4月非农业部门新增就业人数远不及市场预期，但7日纽约股市三大股指却高开高走，道琼斯工业平均指数和标准普尔500种股票指数均创历史新高。分析人士认为，这主要是因为非农就业数据疲软缓解了市场对经济刺激措施可能提前退出的担忧。

美国劳工部7日公布数据显示，4月美国非农部门新增就业人数26.6万，远低于上月的77万人和市场普遍预期的约100万人。同时，4月美国失业率环比上升0.1个百分点至6.1%。

由于就业数据不佳，当天美元指数大幅走低，美国10年期国债收益率也一度大幅下挫，但美股却表现良好。截至7日收盘时，道指上涨0.66%，标普500指数上涨0.74%，纳斯达克综合指数上涨0.88%。

美国总统拜登当天表示，美国经济距离走出疫情冲击仍有很长的路要走，当天公布的就业数据证明了相关财政支出计划的必要性。美国财政部长耶伦则表示，去年新冠疫情暴发时美国一个月失去超过2000万个就业岗位，相信2022年将实现充分就业。

上述表态一定程度上缓解了市场对美国经济形势的担忧。同时，市场对美联储货币政策走向预期发生变化，提振当天股市走强。

此前，市场普遍预计4月美国非农部门就业人数强劲增长，推动国债收益率上涨，导致美联储被迫提前释放退出宽松货币政策的信号，股市可能因此下跌。但事实上，目前并未出现这种情况。

明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里说，4月非农部门新增就业岗位少得“令人吃惊”，足以说明美国经济距离实现充分就业有多远。他认为，目前没有任何理由改变正在发挥作用的宽松货币政策。

美国德美利证券投资管理公司首席市场策略师基纳汉表示，4月就业数据无疑减轻了美联储面临的压力。

美国银行全球研究部美国经济学家约瑟夫·宋认为，最新就业数据或使美联储更有信心在货币政策上保持观望态度。

分析人士指出，疫情期间多次出现利空经济数据推动美股上涨的情况，凸显了刺激性财政和货币政策在推动股市上涨方面的主导作用以及投资者的狂热情绪。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)