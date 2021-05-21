人民网讯 在中国共产党即将迎来百年华诞之际，“民族复兴的百年旗帜——中国历史研究院征集海外中共珍稀文献展”5月21日在中国历史研究院隆重开幕。中央党史和文献研究院副院长王志民，中国社会科学院副院长、党组副书记兼中国历史研究院院长、党委书记高翔，中央纪委国家监委驻中国社会科学院纪检监察组组长、党组成员杨笑山，中国社会科学院党组成员、当代中国研究所所长姜辉，中国社会科学院副院长、党组成员王灵桂，中国社会科学院秘书长、党组成员赵奇，中央广播电视总台编务会议成员、总编室主任王晓真，国家档案局副局长、中央档案馆副馆长付华，全国哲学社会科学工作办公室主任姜培茂，以及原中央文献研究室常务副主任金冲及、原中央文献研究室副主任陈晋、原中央党史研究室副主任章百家等出席开幕仪式。高翔、王志民先后致辞，对展览的开幕表示祝贺。

中国社会科学院高度重视中共党史研究和文献资料征集，早在2012年即部署近代史研究所启动“海外近代中国珍稀文献搜集、整理与研究”项目。经过近十年努力，已从十余个国家和中国台湾地区，收集、复制一千万余页珍稀档案文献，其中包括近百万页中共党史文献，在不少方面填补了党史研究领域的空白，彰显了中国近代史的红色基因，体现了中国社会科学院在中共党史、中国革命史研究领域取得的新成就。中国历史研究院自成立以来，立足学术、着眼现实，立足中国、放眼世界，不断深化中共党史研究，广泛征集各类中共历史文献，推动党史研究高质量发展。

此次展览是中国历史研究院向党的百年华诞献礼，向党的百年奋斗历程致敬的系列活动之一。展览从海量档案中精选出近500张文献图片，以时间为脉络，设立“中国共产党的成立”“第一次国共合作”“土地革命”“抗日战争”“解放战争”五个版块，汇集了从俄罗斯、美国、荷兰、日本等国家和地区收集、复制的珍贵资料。绝大部分档案、照片是首次公开展出，具有重要史料价值、学术价值和现实价值。

高翔同志在致辞中表示，中国社会科学院中国历史研究院将以此次展览为契机，进一步加强中国共产党海内外珍稀文献收集，深化中共党史、中国革命史研究，充分发挥知古鉴今、资政育人作用，努力构建具有中国特色、中国风格、中国气派的新时代中国史学，为新时代中国特色社会主义伟大事业提供历史智慧。

王志民同志在致辞中表示，此次展览对于深化中共党史研究意义重大，呈现了中国共产党人不屈不挠、艰苦奋斗的感人故事，反映了党的奋斗历程和伟大成就、历史经验、光荣传统、优良作风，是对我们党百年辉煌成就的一次全景式巡礼。

参观过程中，大家一致表示，整个展览气势恢宏，以丰富翔实的历史文献材料，热情讴歌了中国共产党人的英勇壮举，展现了中国共产党领导新民主主义革命波澜壮阔的历史篇章，展现了中国革命史上诸多感人至深的历史细节，展现了中国共产党肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命，团结带领人民进行艰苦卓绝斗争，最终取得革命胜利的辉煌历程。通过这些珍贵的档案文献，我们能够更加真切地感悟到，中国共产党的领导是历史的选择，是人民的选择。

据介绍，该展览面向社会公众开放，展期三个月。

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