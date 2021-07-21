“时代少年 未来先锋”全国青少年画笔描绘百年风华展览开幕

人民网北京7月21日电 “妈妈教我一支歌，没有共产党就没有新中国！这支歌从妈妈心头飞出。”宋庆龄和平天使艺术团的孩子们清脆的歌声在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心大厅响起，一首经典老歌《妈妈教我一支歌》吸引了在场所有观展的嘉宾。宛如天籁般的童声唱出一个时代的回忆，也唱出了时代少年们的心声。7月20日，“时代少年 未来先锋”——全国青少年画笔描绘百年风华展览在京开幕。

书画征集活动由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心与新华社新媒体中心共同主办，并与北京市关心下一代工作委员会共同筹办北京展览活动，展览得到了北京京港地铁有限公司的大力支持。

来自广西、澳门、江西等地的获奖青少年儿童通过录制视频，向全国的青少年儿童分享自己创作过程中的所思所悟：作为少先队员，是时代的少年，是未来的先锋，不仅见证祖国的日益强大，也要用自己的双手建设祖国，让祖国更加繁荣、昌盛。

活动于今年4月开始，面向全国青少年儿童征集绘画书法作品，共征集作品万余幅，从中评选出金、银、铜奖及优秀组织奖。以弘扬“共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好”为主要内容，青少年儿童从“听过的故事、身边的变化、未来的愿望”等角度出发，用画笔反映中国共产党百年奋斗历程，描绘祖国翻天覆地的变化，展示卓尔不凡的艺术才华，表达对党、对祖国、对社会主义的热爱。

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