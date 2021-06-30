6月30日，“百年芳华”——庆祝中国共产党成立100周年中蒙文化交流活动启动。中国驻蒙古使馆供图

人民网乌兰巴托6月30日电 （记者霍文）由中国国务院新闻办公室、蒙古国文化部、中国驻蒙古国大使馆、中国内蒙古自治区人民政府、蒙古国记者协会主办，中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室、乌兰巴托中国文化中心等承办的“百年芳华”——庆祝中国共产党成立100周年中蒙文化交流活动30日上线，并将持续至年底。

中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室主任韩昀祥、驻蒙古国大使馆文化参赞陈霜、蒙古国驻呼和浩特总领事巴特呼亚格、蒙古国记者协会代主席宝日格勒玛等中蒙嘉宾，分别在呼和浩特和乌兰巴托同步出席线上启动仪式。

陈霜在致辞中说，“百年芳华”——中国共产党成立100周年系列中蒙文化交流活动，精心安排了文艺演出、展览展示、电影展映、电视剧展播，以多种形式生动展现中国共产党百年来带领中国人民进行革命斗争、领导经济社会建设的辉煌历程，取得的历史性成就，发生的历史性变革。相信通过此次文化交流活动，蒙古国人民能够更深入了解中国共产党和中国。

据悉，此次中蒙文化交流活动包括文艺演出、展览展示、电影展映、电视剧展播、图书交流等五个方面。一是文艺演出包括大型交响合唱《百年放歌》、民族管弦乐专场音乐会《锦绣中华》、舞剧《孔子》以及国家直属文艺院团、各省市区文艺院团庆祝中国共产党成立100周年文艺演出展播等。二是展览展示包括“中国共产党的100年”展览等。三是中国优秀电影展映。四是中国纪录片、电视剧展播，如纪录片《山河岁月》等。五是为蒙古国教育大学、乌兰巴托大学和国家少儿图书馆三家“中国图书阅览室”充实更新《习近平谈治国理政》《习近平谈“一带一路”》等精品图书。

本次活动以互联网为主要平台，中国中央广播电视总台国际在线网（www.cri.cn）、索伦嘎新闻网（www.solongonews.mn）、乌兰巴托中国文化中心官网（ccchinaweb-ub.org）等网站开设专题专栏，对活动进行展示和报道；蒙古国在线视频网（livetv.mn）等五家主流网站将推送活动内容，并通过各自脸书等社交媒体账号推送。蒙古国部分主流电视台将播放上述电影和电视剧。

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