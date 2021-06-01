《我的中国梦》

人民网讯 6月1日，“永远跟党走 逐梦新时代”全国少年儿童邮票创作设计作品征集活动颁奖暨《儿童画作品选》特种邮票首发式在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。

十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席活动，并与入选邮票图案的3名小作者共同为《儿童画作品选》特种邮票揭幕。国家邮政局党组书记、局长马军胜，中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥，中国邮政集团有限公司党组书记、董事长刘爱力，国家邮政局副局长、中华全国集邮联合会会长戴应军为获奖者代表颁奖。中华全国集邮联合会常务副会长赵晓光，中国宋庆龄基金会党组成员、副主席井顿泉代表主办单位分别致辞。

中华全国集邮联合会、中国邮政集团有限公司、中国宋庆龄基金会联合举办了“永远跟党走 逐梦新时代”全国少年儿童邮票创作设计作品征集活动。活动得到了全国各地少年儿童的积极响应，共征集作品18000余幅，涵盖31个省（自治区、直辖市）的261个地市。这些作品充分展现爱党、爱国、民族大团结等时代主旋律以及各族人民的美好生活。经专家评审，共评出一等奖20名、二等奖46名、三等奖100名。其中3幅一等奖作品登上《儿童画作品选》特种邮票，于6月1日发行700万套。

赵晓光表示，邮票作为国家名片，承载了国家的历史文化，展现了国家的发展成就，反映了民族的精神风貌。开展少年儿童邮票创作设计活动，就是希望引领少年儿童通过邮票了解中国共产党艰苦卓越的百年历程和举世瞩目的伟大成就，激励少年儿童听党话跟党走，立大志、明大德、成大才、担大任，时刻准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

井顿泉表示，广大青少年以邮票创作设计的形式，歌颂中国共产党领导全国各族人民取得的辉煌成就，抒发对伟大祖国的热爱之情，展现新时代少年儿童朝气蓬勃的精神风貌，实现了“实践育人，以邮育人”的良好效果。

登上《儿童画作品选》特种邮票的3幅作品“我的中国梦”、“国粹之韵”和“希望与梦想”分别由上海市同济小学的杨晓芒、合肥新站寿春实验中学的费玉婷、上海市周浦第三小学的钱昕逸3位小朋友设计。第一枚“我的中国梦”通过描绘我国航空航天事业、城市、交通网络繁荣发展等场景，表达了少年儿童不断追寻对宇宙探索的梦想以及对未来美好生活的想象与憧憬；第二枚“国粹之韵”描绘了传统文化与城市发展、现代科技共繁荣的场景，表达了新时代少年儿童对中华优秀传统文化的弘扬和传承；第三枚“希望与梦想”描绘了伟大祖国不断发展的场景，少年儿童登高望远、憧憬未来。三枚邮票展现出少年儿童对党的领导下伟大祖国的美好祝愿、热爱和自豪。

《国粹之韵》 《希望与梦想》

(责编：燕勐、常红)