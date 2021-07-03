人民网纽约7月1日电 （记者李晓宏）日前，由中国驻纽约旅游办事处和普莱西德湖奥运场馆中心共同主办的“从普莱西德湖到北京2022冬季奥运会展览·纽约”活动官网正式上线。

位于美国纽约州的普莱西德湖曾是1932年和1980年两届冬季奥林匹克运动会的举办地，也是目前为止第三个曾经两度举办过冬季奥林匹克运动会的城市。1980年，中华人民共和国代表团首次参加冬奥会就在此地。而2022年冬季奥林匹克运动会，也将让北京成为历史上首座举办过夏季奥林匹克运动会和冬季奥林匹克运动会的城市。“我们将与冬奥会结缘的中美两地、三届冬奥会连在一起推广传播，增加美国民众对2022年北京冬奥会的兴趣与关注。”中国驻纽约旅游办事处主任匡林说。

据介绍，“从普莱西德湖到北京2022冬季奥运会展览·纽约”活动以线上展览为主。该展览一方面汇集了来自普莱西德湖奥运场馆中心提供的1932年及1980年冬季奥林匹克运动会的历史照片及视频，讲述冬季奥林匹克运动会过去近百年的发展。另一方面展示2022年北京冬季奥林匹克运动会组委会提供的北京和张家口的场馆及筹备照片和视频，将北京冬奥会的良好筹备状况呈现给美国民众，吸引更多美国人关注本届冬奥会赛事。该网站为访问用户提供一个分享属于自己的冬奥会故事的留言板，访问用户可以通过点赞形式助力2022年冬奥会。

“普莱西德湖冬奥会给当地社区带来了大量活动场馆，这些奥林匹克场馆至今仍维持良好运营，促进了民众去那里锻炼和训练，也使当地成为旅游胜地和国际培训场所。”现就职于普莱西德湖奥运场馆中心的保罗·怀利（Paul Wylie），曾在1992年法国阿尔贝维尔冬季奥林匹克运动会上获得男子花样滑冰亚军。“我们希望更多的人持续了解普莱西德湖奥林匹克中心，为此曾举办‘冰上之星’网站展览，并收获了艾美奖。相信北京冬奥会推介网站将获得人们的热心关注。”

“北京冬奥会是中国旅游业发展的重大机遇，对于提高中国国际旅游形象、提升国际影响力将产生不可低估的作用。”匡林说，本届冬奥会在赛前、赛中、赛后三个阶段，都将为中国旅游与体育的相互融合与彼此促进，起到长效推进作用。从长远看，中国旅游与体育的融合发展将进入新的阶段。

匡林表示，作为国家级旅游和文化推广机构，中国驻纽约旅游办事处将通过各种平台宣传北京冬奥会，力求通过赛事契机，帮助美国民众加深对中国旅游产品和文化历史的了解，吸引更多美国民众到中国旅游。我们还将联合大型旅行商、航空公司，以冬奥会为题材，开展体育盛事主题推广。

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