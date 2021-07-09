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“科技向尚”中意青年未来时尚设计大赛开启作品征集

2021年07月09日10:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京7月9日电 （刘动 符园园）“清华会客厅”媒体沙龙暨中意青年未来时尚设计大赛发布会于7月8日在北京举行。

中意青年未来时尚设计大赛由清华大学、米兰理工大学与绍兴市柯桥区人民政府共同主办。作为“中意青年创新创业年”的重要活动之一，大赛旨在促进中意文化交流，在国际平台上推动设计与科技的融合创新。

清华大学中意设计创新基地主任、国际合作与交流处处长郦金梁发言。符园园摄

中意青年未来时尚设计大赛面向中意两国时尚领域的青年创新者（45周岁以下）以及全球范围内的艺术家、设计师、高校设计专业师生、设计爱好者、工作室和公司开放。目前大赛官网已上线。大赛赛程分为线上、线下两部分：7月8日至9月6日为作品线上征集阶段，经过网络初评和复评，最终选出30名选手入围决赛。决赛暨颁奖典礼作为世界布商大会的配套活动，将于10月26日在绍兴柯桥线下举办。

秉持“科技赋能未来时尚设计”的理念，此次大赛以“科技向尚”为主题，设立了时尚设计、时尚科技和时尚生活三大方向，鼓励参赛者将科技、艺术、文化及美好生活的愿景相结合，以美为媒，将传统与现代融合，深化中意两国文化的相互理解和相互借鉴。

(责编：崔译戈、常红)

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