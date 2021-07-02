新华社伦敦7月1日电 综述：新冠疫情持续恶化 英国考虑疫苗加强针

新华社记者张家伟 金晶

目前英国大部分成年人已接种至少一剂新冠疫苗，但该国单日新增新冠确诊病例数持续上升。为更好应对疫情，英政府在考虑为部分人群接种第三剂加强针。

英政府6月30日发布的最新数据显示，超过4480万人已接种第一剂新冠疫苗，超过3300万人完成两剂接种。目前已有超过85%的成年人接种第一剂新冠疫苗，约63%的成年人完成两剂接种。

不过，英国单日新增新冠确诊病例数的攀升势头非常明显：6月28日超过2万例，7月1日升至27989例，这也是1月底以来最高的单日数字。

英国疫情几经起伏，近来单日新增确诊病例数上升，让许多人担忧这个月实施最后阶段“解封”措施后，会导致疫情进一步恶化。政府抗疫工作也经历较大人事变动：前卫生大臣汉考克近日承认自己曾违反防疫规定并辞职，卫生大臣一职由贾维德接任。

庆幸的是，与此前冬季那一波疫情不同，近期由德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒）推升的新一波疫情中，死亡病例数维持在较低水平。

新冠疫苗为防控疫情发挥了很大作用。英格兰公共卫生局6月28日发布的一项分析报告显示，仅在英格兰地区，因接种疫苗就避免了720万例感染病例和2.7万例死亡病例。

英国“伯克郡和萨里郡病理学服务机构”的病毒学家斯蒂芬·温切斯特告诉新华社记者，已有证据显示，仅接种一剂新冠疫苗的情况下，针对德尔塔毒株所起到的保护作用低于对阿尔法毒株（英国首先报告的B.1.1.7变异新冠病毒）所起的作用。“因此还是能看到感染病例增加，现在希望更多人尽快接种完两剂疫苗，产生保护作用，这有助减少感染风险以及遏制病例数上升”。

随着完成两剂接种的人群增多，英政府也开始考虑尽快实施第三剂加强针的计划。据英卫生部6月30日发布的消息，政府独立专家组“疫苗接种与免疫联合委员会”建议9月开始为疫情中最易感人群接种第三剂加强针，以便在今年冬季到来前加强对这部分人群的保护。不过，卫生部也表示，随着数据分析不断开展，委员会的最终建议可能会有变化。

英国政府在防疫过程中非常看重疫苗接种率，相关数字也是政府实施“解封”措施的重要参考。

英国首相约翰逊6月14日晚宣布，鉴于德尔塔毒株正在英国部分地区快速传播，英格兰地区将推迟4周执行最后阶段的“解封”措施。按此前公布的“解封”路线图，如果新冠疫情形势稳定，英格兰地区原定在6月21日实施最后阶段的放宽措施。

贾维德6月28日说，英国的新冠疫苗接种项目已发挥很大作用，从目前情况看，没有理由将最后阶段“解封”推迟到7月19日之后。英国天空新闻频道7月1日援引约翰逊的话说，最后阶段的“解封”措施细节将在未来数天内正式公布。

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