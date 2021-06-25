人民网北京6月25日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月25日外交部例行记者会上，澎湃新闻记者提问：昨天，王毅国务委员兼外长邀请外国驻华使节和国际组织驻华代表共同参观了“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”。你能否进一步介绍情况？外交部组织这个活动有何重要意义？

赵立坚：昨天，王毅国务委员兼外长邀请一百多位外国驻华使节和国际组织驻华代表共同参观了“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”。王毅国务委员在活动中表示，没有中国共产党，就没有新中国，就没有中国特色社会主义事业取得的巨大成功。了解中国，首先要了解中国共产党。研究中国历史，首先要研究中国共产党的历史。中国共产党也是为人类进步事业而奋斗的政党。站在新的历史起点，我们将与世界各国一道，为推动构建人类命运共同体而不懈奋斗。

通过听取讲解，观看珍贵文物、图片和实物模型，使节们深入了解一百年来中国共产党所走过的不平凡历程，深刻体会一百年来中国发展的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，更加直接和深切地感受到为什么中国历史和中国人民选择了中国共产党，选择了中国特色社会主义道路，选择了独立自主的和平外交政策。使节们热烈祝贺中国共产党百年华诞，高度评价中国共产党取得的不平凡成就，纷纷表示中国共产党的执政理念和治国理政经验值得学习借鉴，相信在中国共产党坚强领导下，中国将顺利实现第二个百年奋斗目标，为世界和平与发展，为人类进步事业作出新的更大贡献。使节们也表达了同中国共产党加强交流合作、进一步发展对华关系的真挚愿望。

近期，外交部还会同有关单位共同举办了“走进中国部委”、观看重大革命历史题材话剧《香山之夜》等一系列面向驻华使节和外交官的活动，为他们加深对中国共产党初心使命的理解，探寻中国共产党的成功密码，了解中国各领域发展进步提供了有益平台。我们将继续秉持开放态度，真诚欢迎各国友好人士积极了解和认识中国共产党，认识一个真实、立体、全面的中国，并愿不断为此创造机会，搭建桥梁。

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