本报记者 张博岚

6月24日上午，100多位外国驻华使节和国际组织驻华代表来到中国共产党历史展览馆，参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”。图为约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼（左）与黎巴嫩驻华大使米莉亚·贾布尔观看展品。

本报记者 张博岚摄

仲夏时节，生机盎然，北京奥林匹克公园龙形水系旁，中国共产党历史展览馆喜迎八方来客。6月24日上午，100多位外国驻华使节和国际组织驻华代表来到这里，参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”，跟随展览呈现的历史脉络，感受中国共产党波澜壮阔的百年历程。

中共一大会址展厅里，一幅幅照片、一张张手稿真实再现了中国共产党建党初期的革命实践，驻华使节们驻足观看、聆听讲解，感受中国共产党人的初心。阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法动情地说：“我在这里看到了中国共产党奋斗的历史，新中国的成立让中国人民站起来了。今天，每个中国人都拥有实现自己梦想的机会。”

展览综合运用了绘画、雕塑、音乐、影视等艺术手段，以及声、光、电等多种技术手法，打造沉浸式体验，让观众步入一段段历史中。裸眼3D动画影片《长征》让使节们身临其境地感受中国共产党走过的艰辛历程，他们拿出手机录制短片留念，并在聆听完片尾“每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路”的讲解词含义后报以热烈掌声。

苏丹驻华大使加法尔认为，中国共产党带领中国人民，改变了中国贫困落后面貌，把中国建设成为世界第二大经济体，践行对人民的承诺。“中国发展的经验不仅属于中国，也属于世界。”

在模拟高铁驾驶室，使节们排队等待推一回手柄，当一回高铁司机，体验“中国速度”。墨西哥驻华大使贝尔纳尔来中国已有4年多，他感叹中国的发展日新月异，“变化就在我眼前发生。我去过许多城市和乡村，看到中国的交通越来越便捷、科技越来越发达。哪怕在偏远的山区，智能手机与电脑的运用也很普及，越来越多民众过上了现代化生活。在实现共同富裕的道路上，中国共产党致力于不让任何一个地区、任何一个人掉队”。

观看不同时期的展品，一段段鲜活的历史扑面而来，吸引着使节们去探寻中国共产党领导中国和中国人民取得发展奇迹背后的故事。参观结束后，使节们来到展馆西广场正北方向大型雕塑《旗帜》前自拍、合影留念，意犹未尽。古巴驻华大使佩雷拉说：“建设这样一个永久性、综合性的党史展览馆来介绍中国共产党的历史非常有必要。要了解中国，一定要了解中国共产党的历史。”

《 人民日报 》（ 2021年06月27日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)