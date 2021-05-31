少年儿童争做担当中华民族伟大复兴大任的时代新人

人民网讯 5月29日，为庆祝中国共产党成立100周年，在“六一”儿童节来临之际， “时代小先生心向党”——2021年“在宋奶奶生活过的地方过六一”活动在宋庆龄同志故居举行。

第十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席活动，向孩子们致以节日问候。中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥，党组成员、副主席于群，副秘书长唐九红、李安晋，宋庆龄生前友好马海德之子周幼马，宋庆龄亲属后人蓝垂华等出席。

于群在致辞中指出，“关注民族未来，发展少儿事业”是基金会的一项重要职责，宋庆龄故居要充分发挥爱国主义教育基地的红色传承优势、全国中小学生研学实践教育基地的教学育人优势、全国最佳志愿服务组织的精神文明优势，注重对少年儿童进行政治启蒙、价值引领、行为引领，为党育人、为国育才，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出应有贡献。今年的活动主题“时代小先生心向党”，充分体现了培育方向和时代要求。希望宋庆龄故居把红色资源作为坚定理想信念的生动教材，引导少年儿童讲好党史故事、讲好宋庆龄的故事，团结、教育、引领广大少年儿童听党话、跟党走，争做担当中华民族伟大复兴大任的时代新人。

今年是“时代小先生”项目实施10周年，宋庆龄故居精心制作了“时代小先生10周年回顾展览”和“时代小先生10周年回顾短片”，展现项目继承宋庆龄培育“小先生”的理念和实践，开展社会大课堂、志愿服务、文化交流等活动的精彩瞬间。目前，时代小先生项目已落地上海、重庆、湖北、宁夏、海南等省区市。

活动现场，领导和嘉宾们为2020年“六一”儿童节以来产生的“十佳”、优秀时代小先生和“最美教师”颁发荣誉证书和奖杯。

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