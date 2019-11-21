世界儿童日“点亮儿童未来”主题活动在沪举办

人民网讯 11月20日晚，中国宋庆龄基金会、中国福利会和联合国儿童基金会驻华办事处在上海中心共同举办世界儿童日“点亮儿童未来”活动，呼吁社会各界关注儿童权益，共同为他们的健康成长创造更加美好的环境。

世界儿童日是联合国儿童基金会为儿童而设立的全球行动日，旨在呼吁全社会坚守为儿童作出的承诺并为儿童发展事业付出更大努力。

十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席、中国福利会主席王家瑞，上海市政协副主席赵雯，十二届上海市政协副主席、中国福利会副主席姜樑，中国宋庆龄基金会党组成员、副主席于群，中国福利会副主席、党组书记、秘书长张晓敏，联合国儿童基金会驻华代表处代表芮心月，联合国儿童基金会大使马伊琍等领导嘉宾以及200多名少年儿童出席活动。

王家瑞在致辞中说，少年儿童是世界的未来，民族的希望。中国党和政府高度重视少年儿童工作。新中国成立后，中国的少年儿童的各方面成长、发展条件得到显著改善。改革开放以来，中国中央政府先后颁布了三个为期10年的《中国儿童发展纲要》。中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央更加关心关注儿童发展状况，于2014年出台了《国家贫困地区儿童发展规划》，进一步加大了对留守儿童、困境儿童、残障儿童的关爱和保护力度，中国儿童生存、保护和发展取得历史性进步。

王家瑞强调，中国宋庆龄基金会和中国福利会将“缔造未来”“关心关爱青少年儿童”作为自身的重要事业组成部分。在新的时代背景下，中国宋庆龄基金会、中国福利会将不断增强工作的时代性，开展更多适合少年儿童成长需要的活动，为促进中国和世界各国少年儿童的交流搭建更多平台。

王家瑞指出，在《儿童权利公约》生效30周年、中国与联合国儿童基金会合作迎来40周年之际，中国宋庆龄基金会、中国福利会希望同联合国儿基会同舟共济、奋楫前行，驾驶我们合作的航船驶向蓝色的大洋，为孩子们生活得更好、发展得更好持续增添正能量！

芮心月在致辞中表示，《儿童权利公约》颁布30年来，中国和世界儿童事业取得了长足发展。过去的一代人，见证了世界上大多数儿童生活水平的空前提高。我们很自豪也很荣幸，能在过去40年中与中国政府、人民团体合作，促进儿童权利，改善儿童福祉。

马伊琍表示，作为联合国儿童基金会大使，作为两个孩子的母亲，同时作为一名女演员，她希望发挥自己的影响力来为世界上每一名儿童发声，哪怕他们再弱小，也跟大人一样需要被爱，被尊重，被平等对待。

来自山东菏泽的12岁学生王琛博患有听力障碍，活动现场，他分享了自己对儿童权利的认识。他说：“我希望所有儿童，无论是否残障，都能够享受到平等的权利，获得平等的机会，都能快乐成长。”

来自北京的11岁学生王天熙说：“很多大人并不了解《儿童权利公约》，所以学习《公约》不仅仅是儿童的事情，所有的大人也都要学习。”

活动最后，与会领导、嘉宾和各国儿童代表共同启动点灯仪式，象征儿童友好的蓝色灯光闪耀黄浦江畔，点亮儿童未来。

(责编：贾文婷、杨牧)