王家瑞在第12届地中海南方论坛开幕式发表主旨演讲

人民网讯 11月13日，第12届地中海南方论坛在摩洛哥北部古城丹吉尔开幕，中国宋庆龄基金会主席王家瑞应邀出席论坛开幕式并发表主旨演讲。本届论坛主题为“全球不信任危机：面对颠覆和不确定性”。开幕式主旨演讲嘉宾还有塞内加尔总统马基·萨勒(MackySall)，圣多美和普林西比总理若热·博姆·热苏斯(Jorge Bom Jesus)，摩洛哥外交合作、非洲事务和移民部大臣级代表莫辛·杰祖利(Mohcine Jazouli)，巴勒斯坦外长利亚德·马利基(Riyadal Maliki)。

王家瑞表示，面对层出不穷的全球性问题和挑战，没有任何国家能够独善其身，也没有哪个国家能够包打天下。我们坚信，和平与发展仍旧是当今时代的主题，全球化的势头不可阻挡更不可逆转，开放融通的潮流将一直滚滚向前。秉持和平、发展、合作、共赢的精神，积极妥善应对全球化进程中不断涌现的新挑战，是在大变局中立于不败之地的明智选择。

王家瑞指出，中国不仅自身发展取得了巨大成就，也给各国带来了广阔发展机遇。中国正在推进新一轮高水平对外开放，进一步扩大进口。刚刚闭幕的第二届中国国际进口博览会吸引了来自150多个国家和地区的3000多家企业参展。进口博览会由中国首创、由世界共享，中国用实际行动向世界彰显了主动扩大开放、与世界共享发展机遇的良好愿望。另外，中共十九届四中全会作出了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定，我们将努力推动中国特色社会主义制度更加成熟、更加定型，也愿与世界各国分享治国理政的中国经验、贡献中国智慧。

中国和非洲都有着灿烂的历史文明，为人类发展进步作出了重要贡献。中非友好源远流长，两大文明在古代丝绸之路上互通有无、相得益彰。近代以来，相似的历史遭遇、相近的奋斗历程、相同的发展任务，让中非双方跨越时空阻隔，成为好朋友、好伙伴、好兄弟。近年来中非全面战略合作伙伴关系不断深化，中非人文交流更加密切。去年9月中非合作论坛北京峰会成功举行，把中非关系全面推向历史新高。

王家瑞强调，新形势下，我们将秉持真实亲诚理念和正确义利观，充分尊重非洲国家自主选择发展道路的权利，同非方积极开展发展经验交流，互学互鉴、取长补短。13亿多中国人民正在为全面建成小康社会而努力奋斗，12亿多非洲人民也在追求经济发展和民族复兴，我们愿同非洲朋友并肩奋斗，共享发展成果，共同走上让人民生活更加美好的幸福之路。

王家瑞介绍了中国宋庆龄基金会、中国福利会的情况并表示，在应对百年未有之大变局的进程中，在打造人类命运共同体的征途上，中国宋庆龄基金会、中国福利会愿以此次地中海南方论坛为契机，与在座的各位朋友和世界各国的友好机构、友好人士一道，深化对话交流、加强务实合作，为促进世界和平、增进各国民心相通，促进中非友好合作作出新的更大的贡献。

中国驻摩洛哥大使李立、驻摩洛哥大使夫人赵江平参赞，中国宋庆龄基金会副主席井顿泉、副秘书长唐九红等陪同出席活动。

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