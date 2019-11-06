“做时代好少年·我和祖国一起成长”主题活动举行

人民网讯 11月5日，由中国宋庆龄基金会、中国光大集团股份公司共同主办的“做时代好少年·我和祖国一起成长”主题活动在京举行。以“准备着，做担当民族复兴大任的时代新人”为主题，邀请了新中国不同时期涌现出来的时代好少年和来自港澳地区、贫困地区、革命老区、部分省市的青少年代表参加活动。活动寻迹70年来在党的阳光雨露关怀下成长起来的优秀少先队员代表的故事，用他们的事迹激发当代青少年的爱国热忱，鼓励新时代少年奋发进取、茁壮成长，把个人成长成才融入社会主义建设和民族复兴的伟大事业中去。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞指出，新中国成立70年来，在我们党的殷切关怀和精心培养下，一代又一代青少年茁壮成长，涌现出一个个可歌可泣的英模人物，谱写出一首首感人至深的青春凯歌。中国宋庆龄基金会秉承宋庆龄先遗志，一直把关心关爱青少年作为一项重要使命，在不断增强时代性的基础上，开展了许多紧跟时代脉动、充满正能量、深受广大青少年喜爱、有助于青少年健康成长的活动。希望广大青少年珍惜大好年华，把握时代机遇，与祖国共奋进，与祖国共成长，努力做担当民族复兴大任的时代新人。

共和国70年来不同时代的青少年代表欢聚一堂。雷锋班第十七任副班长李峰威、舞蹈家邰丽华、孙中山亲属后人孙伟勇、革命老区安徽金寨青少年代表等在现场讲述了新中国不同时期青少年的动人故事，展现了祖国发展的辉煌成就和个人成长成才的心路历程，表达了对党和国家无限关爱青少年的感激之情，抒发了同祖国共奋进、与时代齐发展的强烈心声。情景演唱《雷锋的传人是我们》、舞蹈《祝福您，我的祖国》、合唱《我们是共产主义接班人》以及少先队行进旗队、鼓队表演增加了活动的感染力。

中国宋庆龄基金会副主席井顿泉表示，每个人的青少年时光都是珍贵的、难忘的。远大的理想在这时孕育，人生的风帆在这时起航。他衷心希望广大青少年，热爱党、热爱祖国、热爱人民，培养好思想、好品行、好习惯，学好本领，增长见识，不辜负党和祖国的殷切期望，要用饱满的热情迎接未来的挑战，争做新时代好少年。

国光大集团股份公司总经理吴利军表示，中国宋庆龄基金会光大银行阳光专项基金旨在帮助贫困地区的少年儿童们改善条件、丰富知识，让他们切实感受到社会主义祖国大家庭的温暖。希望孩子们把对祖国的感恩之情转化成公益之火、奋斗之火、拼搏之火，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

在朗诵艺术家张筠英老师和其他新中国各时期青少年代表的带领下，活动现场的中小学生们抒发新时代青少年的心声和铮铮誓言。

青少年代表近日开始在京津两地参访，参观了庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展，并开展了丰富多彩的爱国主义教育活动。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)