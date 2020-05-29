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2020年“在宋奶奶生活过的地方过六一”活动进行云展播

2020年05月29日11:40  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  “六一”儿童节前夕，5月25日，首都北京和风如煦、阳光明媚，国家名誉主席宋庆龄同志故居彩旗招展、笑语欢歌。在抗击新冠肺炎疫情的特殊时刻，“时代小先生爱劳动”——2020年在“宋奶奶生活过的地方过六一”活动在这里举行、在“云上”展播。第十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞，中国宋庆龄基金会党组成员、副主席于群出席活动。5月29日，此活动在千龙网等各大平台进行展播。

王家瑞在致辞中指出，培养德智体美劳全面发展的时代新人，是中国宋庆龄基金会贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务、持续推进“缔造未来”事业的重要组成部分，是不断增强宋会工作时代性的重要举措。时代小先生项目是中国宋庆龄基金会青少年教育的一个品牌项目，由宋庆龄先生亲自发起的“小先生运动”传承和发展而来。疫情期间，时代小先生心系疫区，积极捐款，严格防护，创作文学书画作品……展现了热爱祖国、胸怀人民、坚定乐观的中华少年精神风貌。希望孩子们从小立志、胸怀远大，珍惜祖国为青少年健康成长、快乐学习创造的良好条件，更要同祖国一起经历风雨、砥砺品格，在与祖国一起成长过程中厚植家国情怀，增长本领才干。特别是要通过劳动播种希望、收获果实，通过劳动磨炼意志、实现理想。

时代小先生活动回顾短片展示了一年来组织少年儿童助力脱贫攻坚、诵读爱国经典、参加志愿服务、讲出榜样故事，特别是参加抗疫防疫作品征集等活动的精彩瞬间。

活动以“时代小先生爱劳动”为主题，组织孩子们上了一堂劳动教育现场课。独唱《劳动最光荣》《听妈妈的话》《唱支山歌给党听》清脆嘹亮、深情悠扬，舞蹈《喜悦》《茉莉情怀》灵动鲜活、婀娜多姿。重庆时代小先生朗诵《我们是爱劳动的好少年》声情并茂，北京时代小先生朗诵《时代小先生爱劳动》掷地有声，将活动推向高潮。

来自北京、上海、重庆、宁夏等省市以及新西兰等国的百余名师生通过网络参加活动录制。考虑到疫情影响，为确保安全，活动采取提前录制、网上播出的方式进行。

 

(责编：李婷(实习生)、常红)
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