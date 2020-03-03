人民网讯 3月5日前夕，在第57个“学雷锋纪念日”到来之际，“扣好人生第一粒扣子”——第九届时代小先生学雷锋活动在京举行。来自北京市12所时代小先生示范校的21名“学雷锋小先生”受到表彰。在宋庆龄故居网站和微信平台上，“学雷锋小先生”的事迹向社会公布之后，大家纷纷为自己喜欢的小先生点赞。

2020年的“学雷锋小先生”分别来自十三分、北京小学、雷锋小学、鸦儿胡同小学、汇文一小等学校推荐的优秀代表。他们有的将自己压岁钱捐给武汉购买医疗物资，有的在社区成为小志愿者，有的为孤寡老人送去温暖，有的关心贫困地区小伙伴，有的主动维护公共教室的卫生，有的耐心帮助同学解答问题，有的义务到图书馆整理书籍，有的向西藏小学生捐赠图书，有的在博物馆志愿讲解受到好评，有的回学校向老师同学义务宣讲，有的自发成立“文明纠正小组”，有的组织红领巾废电池回收小队，有的用歌声为环保助力，都是学雷锋的小榜样，弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”精神。

时代小先生学雷锋活动对当年宋庆龄亲自倡导的“小先生”制进行拓展和延伸，发挥宋庆龄故居“全国青少年教育基地”“全国最佳志愿服务组织”职能，在首都各部门大力支持下，共同打造“北京榜样”“时代楷模”苗圃，培养肩负民族复兴大任的时代新人。每年学雷锋日前夕举办该项活动，迄今已表彰200多名“学雷锋小先生”，组织与“北京榜样”共同宣讲10余场，“小手拉大手”推动首都精神文明建设，产生良好社会反响。

2020年新冠肺炎疫情爆发后，各校推荐的“学雷锋小先生”全都参加了“抗议防疫，从我做起”主题作品征集活动，带动全家齐上阵，积极创作文学和绘画作品，不断发出网络正能量，展示了少年儿童热爱祖国、心系人民、坚定乐观、从我做起的精神风貌。

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