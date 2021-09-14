寻找“上合文化小大使”主题作品征集活动颁奖仪式现场。 中国宋庆龄基金会供图

人民网北京9月14日电 （记者陈尚文）9月13日下午，庆祝上合组织成立20周年寻找“上合文化小大使”主题作品征集活动颁奖仪式在北京宋庆龄故居成功举行。

第十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞，中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥，上合组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽，全国青联副主席傅振邦，吉尔吉斯斯坦驻华大使巴克特古洛娃，上海合作组织秘书处副秘书长张海舟，以及上合组织有关国家驻华使节、上合国家青年平台负责人等出席此次活动。上海合作组织秘书长诺罗夫以视频连线方式出席。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞等嘉宾为在京获奖少年儿童代表颁发荣誉证书。 中国宋庆龄基金会供图

杭元祥在致辞中表示，举办此次“寻找上合文化小大使”活动的主要目的就是为各国少年儿童搭建一个互相交流的平台，让孩子们成长为互学互鉴、相知相亲的新一代，为“世代友好、永保和平”作出积极贡献。希望获奖的“文化小大使”、小明星再接再厉，继续讲好上合故事，讲好各自国家优秀文化的故事，讲好与中国友好交往的故事，同时多关心和了解北京冬奥，多讲述北京冬奥故事，共同奏响和平、友谊、进步的精彩乐章。

崔丽表示，关爱少年儿童成长是上海合作组织国家的传统。今年是上合组织成立20周年，各国人民对美好生活的向往更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流已势不可挡。站在第三个十年新起点上，上海合作组织将面临广阔发展新前景，释放合作共赢新动能，谱写文明互鉴新篇章。

傅振邦表示，实现和平、发展、公平、正义、民主、自由，共同拥有美好明天和光明未来，是包括上合成员国在内的全世界少年儿童的共同心愿。让我们共同努力，推动上合成员国的青少年朋友互学互鉴、加强交流、深化合作、携手前进，以开放、合作的胸怀拥抱世界、建设世界。

诺罗夫在视频致辞中表示，祝贺本次主题作品征集活动圆满成功，感谢各位“小大使”的积极参与和热情演出，鼓励上合组织成员国青少年积极参与社会活动，为本国发展繁荣、巩固地区及全球安全稳定、加强不同民族、文化和宗教之间的对话作出贡献。

寻找“上合文化小大使”主题作品征集活动由中国宋庆龄基金会、上海合作组织睦邻友好合作委员会和中国国际青年交流中心联合主办，于今年5月正式启动。活动面向上合组织国家少年儿童，以“好邻居好朋友好伙伴”“尊重多样文明”“加强抗疫合作”为内容征集短视频，鼓励孩子们联系自己和家人的亲身经历，讲述上合组织各成员国凝心聚力、深化合作、共同发展的故事。活动共收到16个国家130余件少年儿童作品。经专家评审，产生了18位“上合文化小大使”以及此次活动“故事之星”、“文化之星”、“未来之星”、“希望之星”、优秀组织奖和优秀指导教师奖。

各国少年儿童代表表演节目。 中国宋庆龄基金会供图

参与活动的青少年们纷纷表达自己对活动的喜爱之情。来自中国的李芸歌献上了自己手书的“好邻居好朋友好伙伴”条幅，说“书画艺术是中华民族永远值得自豪的文化瑰宝，我用心爱的毛笔写下上合国家小朋友们的心声，让我们来做好邻居好朋友好伙伴！”来自白俄罗斯的吉利尔现场背诵了李白的《静夜思》，表达了对中国文化的喜爱。来自伊朗的白雪说，“我出生在中国，非常爱这里的人，大家给我哥哥和我起了中文名，哥哥叫大北京，我叫小北京。”来自乌兹别克斯坦的伊斯米尔说，“上合组织把许多国家聚集在一起，我们一起行动，一起为安全的生活而努力，每个国家都是平等的。”来自柬埔寨的杨嘉嘉说，“我学会了一个新的词语，叫‘人类命运共同体’，感觉这个词充满了力量。”

颁奖仪式同步线上直播，中国驻俄罗斯、哈萨克斯坦使馆，以及哈萨克斯坦青年大会、塔吉克斯坦青年联盟、乌兹别克斯坦民间外交中心、白俄罗斯青年联盟、阿塞拜疆阿利耶夫基金会、亚美尼亚埃里温“布留索夫”国立大学孔子学院、白俄罗斯明斯克中国文化中心、尼泊尔中国文化中心等机构代表线上全程参与。

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