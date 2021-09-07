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9月6日，人们在服贸会首钢园区参观。新华社记者 徐钦摄

9月2日，习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。多国媒体对此高度关注，认为习近平主席的致辞释放出中国推动更高水平开放合作的信号，昭示中国共促世界经济复苏的决心与信心。

深化金融服务改革创新 开启后疫情时代发展机遇

习近平主席在致辞中就深化服务贸易开放合作提出一系列金融服务改革与创新措施，包括支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地等。国际媒体对此高度关注，并指出此举将有助于中国完善资本市场体系，振兴中小企业。

美联社回顾上交所、深交所的成立历史认为，北京证券交易所的成立体现政府加大了对企业的支持。

《首尔金融》采访了多位韩国证券专家，受访者表示，中国设立北京证券交易所，是中国特色社会主义市场经济具有划时代意义的一件大事。受访者认为，今后，中国资本市场的发展和方向将发生巨大变化。北京证券交易所将有助于构建创新型中小企业市场服务体系，是使北京发展成为服务创新型中小企业主阵地的实质性政策。

韩国《亚洲经济》在报道中详细分析了设立北京证券交易所的目的，并认为中国提出的服务贸易创新举措表明了中国政府积极培育技术型企业的决心。文章指出，北京证券交易所的设立意味着扩大新三板，让中小企业更容易吸引海外投资。

日本《产经新闻》报道称，中国政府对本国企业在海外上市加强管理，通过设立北京证券交易所，为有潜力的创业公司在国内上市描绘出了一幅蓝图。《日本经济新闻》网站报道称，北京证券交易所的设立，在资金融通方面为中小企业的发展提供支持。

意大利媒体Affaritaliani报道认为，作为继上交所、深交所之后的新选项，北京证券交易所将为创新率高的中小型企业提供一个程序简化的低成本融资渠道。

雅虎金融巴西版表示，北京证券交易所的成立标志着中国发展本国资本市场的决心。

《沙特经济报》在题为《服务创新型中小企业的交易所》的文章中指出，北京证券交易所旨在加强金融市场改革，为中小企业提供更多机会。文章引用习近平主席在服贸会上的致辞称，北京证券交易所将成为服务创新型中小企业的主要平台。文章还指出，9月1日召开的国务院常务会议也部署了加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度。

拓展“一带一路”合作空间 共促世界经济复苏和增长

本次服贸会的主题是“数字开启未来，服务促进发展”。以本次服贸会为契机，中国同世界各国共商深化服务贸易合作，共建“一带一路”，共享技术创新与发展成果，共促世界经济复苏和增长。

路透社报道指出，“一带一路”倡议是中国基础设施建设和对外贸易的重要举措，习近平主席致辞中提出为“一带一路”沿线国家创造更多合作机会，共促服务业发展。

日本朝日电视台报道称，习近平主席表示要坚持市场开放与国际合作，共促世界经济复苏和增长，明确了设立北京证券交易所，在北京等城市实施高度自由贸易试验等措施。

巴拿马《星报》报道，服贸会为拓展巴拿马和中国在数字经济服务领域合作潜力、后疫情时代推动全球经济复苏提供了非常好的机会。

韩国媒体NEWSPIM刊发题为《从“中国制造”向“中国服务”蜕变 实地探访全球服务贸易风向标CIFTIS》的文章，聚焦本次服贸会新设的数字服务展区，称该展区集中展示着人工智能、大数据、云计算等的科技成果。报道称，今年以来，中国主导着全球服务贸易的恢复，中国服务业正快速发展，并将成为带动经济发展的火车头。

法国媒体Siecle Digital报道指出，中国从国内和国际两个角度阐释本次服贸会主题中“未来”的含义。在国内方面，将发展实验区以促进服务业增长。在国际上，中国将继续推进“一带一路”建设。

(责编：崔译戈、常红)