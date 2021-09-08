人民网讯 9月8日，由中欧美全球倡议、比利时中国经贸委员会、当代中国与世界研究院等机构共同举办的“中欧美慈善合作倡议”高级别在线会议成功举行。中国外文局副局长陆彩荣出席会议并致开幕辞，联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃、意大利总统前文化顾问路易斯·高塔特、比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特、中欧美全球倡议发起人高大伟、当代中国与世界研究院院长于运全等出席会议并发言。

中国宋庆龄基金会、中国红十字基金会、北京大鸾翔宇慈善基金会、南都公益基金会等机构负责人，以及来自美国、法国、意大利、西班牙、比利时、丹麦、南非等国知名慈善机构代表、专家学者共30余名嘉宾围绕教育、知识与艺术、地球保护、人类健康与福祉等领域中的慈善事业进行研讨交流。

中国外文局副局长陆彩荣致开幕辞。主办方供图

陆彩荣在开幕致辞中指出，慈善事业与人类福祉密切相关，发展慈善事业是一个社会文明进步的重要标志。改革开放40多年来，中国政府高度关注民生福祉和慈善工作，将慈善与扶贫事业紧密结合，通过采取有力举措，消除了绝对贫困，实现了中国在“共同富裕路上，一个都不能掉队”的伟大梦想与庄严承诺，创造了世界减贫史上的奇迹。中国在致力于自身发展的同时，始终坚持向广大发展中国家提供力所能及的国际慈善援助，帮助他们改善民生、消除贫困，充分体现了中国共享发展成果，推动构建人类命运共同体的大国担当。他表示，中国外文局将更好地发挥综合优势，积极参与“中欧美全球倡议”行动，为讲好慈善故事，助力公益慈善事业做出积极贡献。

线下会场。主办方供图

联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃在主旨演讲中指出，当今世界依然存在着很多的不平等，例如南北发展差距、数字发展鸿沟、妇女权益、教育等等，慈善事业在解决当前许多最关键的问题方面发挥着重要作用。各国政府将切实需要来自慈善组织的协助，更好地助力政府、社会和私营部门之间的坚实合作，这就是慈善事业能够发挥的独特作用，也是实现可持续发展目标的关键所在。相信本次活动发出的倡议和报告能为全球可持续发展议程做出更多贡献。

中国红十字基金会副理事长刘选国，南都公益基金会名誉理事长、“希望工程”创始人徐永光，北京大鸾翔宇慈善基金会理事长沈清，中国宋庆龄基金会基金部副部长刘颖介绍了各自机构在慈善领域开展的具体工作，表示将进一步加强交流合作，更多更好地发挥慈善公益在扶贫济困、教育救助、健康医疗、防灾减灾等领域的作用。

当代中国与世界研究院院长于运全在闭幕总结中表示，进入新时代以来，中国慈善的公众化程度日益提升，在相关政策支持下，社会公众参与慈善事业的积极性和热情不断提高。下一步，如何运用智库力量为公益事业服务将是我们的着力点之一。当代中国与世界研究院作为该倡议的知识战略合作伙伴，将积极发挥智库作用，加强对公益慈善领域的研究，促进中外慈善合作交流，为公益慈善事业发展提供智力支撑。

“中欧美慈善合作倡议”由中欧美全球倡议创始人高大伟发起，旨在增进中欧美在慈善、教育、环境和文化领域的交流与合作，促进相互理解、加强合作协同效应，为21世纪的和平与共同繁荣做出贡献。

(责编：崔越、常红)