人民网华盛顿10月3日电 （记者吴乐珺）当地时间2日，洛杉矶华人纪念孙中山先生领导的辛亥革命110周年典礼在美国加州南帕沙迪纳市举行。

孙中山先生曾于1910年在时任南帕萨迪纳市长查尔斯·布斯的府邸做客，该建筑如今为南巴沙迪那安利安他教堂。当年，孙中山曾在此地和荷马李将军等人策划旨在推翻当时满清政府的“红龙计划”。

出席活动的中国驻洛杉矶总领馆副总领事李春林表示，辛亥革命打开了中国前所未有的社会变革，结束了统治中国几千年的君主专制制度，开启了近代民族民主革命，打开了中国的进步阀门，传播了民主共和理念，极大推动了中华民族思想解放。孙中山振兴中华的夙愿正在且已经成为现实，举办纪念活动是为了缅怀革命先烈，继承振兴中华的宏愿，发扬革命精神，共同创造人类和平发展的美好愿望。他表示，中国革命的每个历史阶段都离不开海外华侨的巨大贡献，希望侨胞继续关心和支持祖国的发展，坚定支持中国的统一大业，特别是继续在中美之间发挥桥梁和纽带作用，推动中美关系稳定发展。

南加州广府人联谊会创会会长陈灿培，以及美中广东总商会会长张铁流在活动上介绍了“红龙计划”的历史。活动中还播放了孙中山先生讲话的原声录音。

当天纪念活动由美国南加州广府人联谊会创会会长陈灿培发起、多家华人侨团联办。

(责编：王禹蘅、刘慧)