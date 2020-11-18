七评美国危害全球安全：抗疫不力 危害全球

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14万7千例！

据约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间11月17日晚6时，美国单日新增新冠肺炎确诊病例超过14万7千例。据《纽约时报》统计，目前全美所有州的病例数都在上升，过去一周，美国平均每天新增约155442例新冠病例。

但是，美国政府对抗疫“连刷纪录”的败绩并不在意， 恶意抹黑倒从未停歇。近日，美国领导人在社交媒体上将新冠病毒再称为“中国瘟疫”。而同时，意大利米兰国家癌症研究所最新研究显示，新冠病毒在去年9月就开始在意大利传播。国际上不断出现疫情暴发新时间、新地点的报道，这进一步证明病毒溯源是一个持续发展的过程。政治化病毒不仅不能挽救本国的生命，更威胁着全球卫生安全。

疫情发生以来，美国在破坏全球抗疫合作上可谓不遗余力。严禁抗疫物资出口、“断供”世卫组织、搞疫苗民族主义……其霸权主义行径使其在全球抗疫的每一个关键节点都站在了全人类对立面。9月11日，第74届联大全会表决通过新冠肺炎疫情综合性决议。决议草案全文以169票赞同、2票反对的绝对优势通过，而美国就是那“2”中其一。

美国破坏全球抗疫合作时间表。王潇潇制图

疫情在美国暴发后，美国政府没有及时采取有力的防疫措施。面对每日激增的病例，反而开启“甩锅”模式，喋喋不休地攻击其他国家和世卫组织，将他们作为应对疫情不力的“替罪羊”。

4月14日，美国政府指责世卫组织在疫情防控上不作为、疫情信息通报上不及时不透明，并宣称暂停向世卫组织提供资金。与其说是暂停提供资金，不如说是玩起了“老赖手段”。因为截至目前，美国仍拖欠世卫组织2019年的大半会费，2020年的会费更是分文未付。

随着国内疫情愈演愈烈，美国政府对世卫组织的指责也愈演愈烈。7月6日，美国通知联合国将于2021年7月退出世界卫生组织。这遭到《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿的痛斥，在全球面临人道主义紧急情况的关键时刻，美方退出世卫组织无异于“耍流氓”。

疫苗是结束疫情在全球传播的关键钥匙，共同研发、公平分配疫苗已是全球各国普遍共识。但是本着“美国优先”姿态的美国当局，自疫情暴发便开始搞“疫苗民族主义”。

目前，已有一百多个国家和地区加入全球新冠疫苗供应计划，目标是2021年年底前在全球范围内提供至少20亿剂安全有效的新冠疫苗。而美国对此一点不感兴趣。世卫组织在多个场合呼吁国际社会“应不惜一切代价避免疫苗民族主义带来的危险”。但是美国在这条路上越走越远。

此外，在疫情严重威胁伊朗、委内瑞拉等国家公共卫生安全之际，美国仍然没有放弃对他们的单边制裁。伊朗学生致信联合国说：“这些非人道政策阻碍了新冠肺炎患者获取所需药物的途径”。这无疑加重了这些国家的人道主义灾难。

其实，自疫情在全球蔓延以来，拥有世界最先进医疗条件的美国成为应对疫情最差的国家。国际社会对美国失格行为表现出失望情绪，普遍认为面对“二战以来世界的最大危机”，美国没有展现其应有的领导力，在抗疫上竟然连一个步子都没有迈对。

10月22日，《纽约时报》发表文章《美国与病毒：“领导层的巨大失败”》，引述了英国爱丁堡大学全球公共卫生教授德韦·斯里达尔的观点：“很可悲的是，美国不是全球健康的领导者，而成了全世界的笑柄。”

可惜的是，美国对外界的批评一概置之不理，一意孤行。在20多万逝去的生命面前，希望美国早日清醒过来。

延伸阅读：

一评美国危害全球安全：政治霸凌 尽失人心

二评美国危害全球安全：经济打压 危害全球

三评美国危害全球安全：价值输出 暗藏祸心

四评美国危害全球安全：军事威胁 贼喊捉贼

五评美国危害全球安全：生态杀手 倒行逆施

六评美国危害全球安全：网络攻击 为所欲为

(责编：徐祥丽、杨牧)