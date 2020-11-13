四评美国危害全球安全：军事威胁 贼喊捉贼

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美国又在联合国平台上造谣生事了。

在第75届联合国大会裁军与国际安全委员会一般性辩论中，美国代表再次就新冠肺炎疫情诋毁中国，妄称俄罗斯和中国不断发展核力量，国际和平与安全因此受到严重威胁。

这显然是美国“贼喊捉贼”的老把戏。因为但凡他们尊重事实，就能得出正确结论——美国才是给全球安全与稳定制造不安和混乱的头号选手。

本届美国政府成立以来，美国便打着“国家安全”旗号大肆推行单边主义，无视自身国际承诺，频频“毁约”谋求自我松绑。在军控领域，美国撤出《中导条约》、退出伊核全面协议、取消签署《武器贸易条约》，对多双边军控条约体系采取赤裸裸的实用态度。

在《新削减战略武器条约》行将到期的背景下，美方对俄方多次提出的续约要求使出“拖延大法”、消极应对。据美国务院数据，从2019年9月1日到2020年3月1日，俄罗斯将其核武库内核弹头削减了100颗，美国只削减了3颗。这强烈的对比令人难堪，也将美国寥寥无几的诚意暴露无遗。

部署中程和中短程导弹不再有任何限制，将人类世界推向近半个世纪以来可能首次出现两个最大核武库不受条约束缚的危险境地，美方可谓罪魁祸首。

为满足日益扩张的军事野心，美国不断提高国防预算，痴迷穷兵黩武。2019年，美军费预算高达7000多亿美元，占世界军费总开支近40%，超出排在美之后10个国家军费开支总和。如此昂贵的军费依然无法满足美国的膨胀心态，甚至向盟友“狮子大开口”，要求提高保护费养自己的军队、推进核建设。

2020年初，美政府向国会提交总额7054亿美元的2021财年国防预算案，其中仅核力量现代化申请额度就高达289亿美元。根据非政府组织“国际废除核武器运动”的报告，全球9个拥核国家2019年核武支出总额为729亿美元，而美国自己就花费约354亿美元，接近全球总额一半，较上年度增加近20%。

明明美国军事力量已远超其维护国家安全需要，为何仍不惜举债提高军费？明明拥有世界最大、最先进的核武库，为何仍近乎疯狂地建设核力量？这些单边举动无疑打响了国际军备竞赛的“发令枪”，将加剧全球战略失衡，埋下冲突爆发的隐患。

除了规则破坏者、恐慌制造者，美国还是当之无愧的“战争爱好者”。美国在建国后的240多年历史中仅有16年没有打仗，堪称“世界历史上最好战的国家”。

随便一个理由，都可以成为美国打仗的借口。连特朗普都自揭真相，伊拉克并没有大规模杀伤性武器，而美国却发动了战争。2001年以来，美国对伊拉克、利比亚、叙利亚等国的军事行动造成80多万人死亡，数千万人流离失所。对于自己造成的悲剧，美国选择性“失明”。他们仍一边虚情假意地“深表遗憾”，一边打着“帮助”和“解救”当地人民的幌子肆意开战。可正是他们所谓的“解救”，将无辜平民的安稳生活推向万劫不复的深渊。

在美国打开的“潘多拉魔盒”里，威胁远不止这些：将中俄定位为战略竞争对手，重拾冷战思维；在核不扩散问题上奉行双重标准，大搞政治操弄；在亚太、中东欧部署反导系统，打破战略平衡；独家反对《禁止生物武器公约》，阻挡生物军控；多次推迟化武销毁时间；组建外空军，推动星球大战；构建黑客帝国，企图称霸网络空间……

和平与发展是这个时代的主题。在构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体日益深入人心的背景下，美国却倒行逆施，一意孤行为谋求本国“绝对安全”，强化其军事霸权，妄想独霸世界。

难道其他国家的不安宁，就是美国所谓的“世界和平”吗？

延伸阅读：

一评美国危害全球安全：政治霸凌 尽失人心

二评美国危害全球安全：经济打压 危害全球

三评美国危害全球安全：价值输出 暗藏祸心

(责编：刘叶婷、燕勐)