人民网>>国际

美国危害全球安全之一——政治霸凌 尽失人心

蓟平

2020年11月10日10:05  来源：人民网-国际频道
 
（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）
（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

粗暴干涉他国内政，是美国霸权外交的显著特征。

长期以来，美国凭借其经济、军事、科技实力，“文”武齐用、“软”硬兼行、官“民”配合，在干涉他国内政方面可谓劣迹斑斑，给全球政治安全造成严重威胁。

二战结束以来，世界上没有哪一场较大规模的战争不是直接或间接与美国有关，没有哪一个地区或国家的持续动乱背后没有美国插手。美国以战称霸的行径不断变本加厉，干涉他国内政的做法愈发肆无忌惮。

2001年，美军以“反恐”为名进入阿富汗，一打就是13年，结果越反越恐，耗资9000亿美元，数千名美国士兵陈尸异国。2003年，美国以“伊拉克制造大规模杀伤武器”为由，绕过联合国重兵出击，推翻萨达姆政权，霸占世界第二大石油资源。伊战9年，造成数十万人死亡。2011年，美国假联合国之名对叙利亚实施制裁。“化武”传闻引发西方国家武力干涉，结果又是一宗莫须有的“冤案”，至今未了。

美国挑起或直接参与的战争，或利用联合国，或绕过之自行其是，其实质都是粗暴干涉别国内政，为了自身利益而穷兵黩武，所有理由都是站不住脚的借口，甚至是纯粹的谎言和欺骗，此种行为与强盗何异？

“武”的一手凶恶蛮横，“文”的一手阴险狡诈。历史不会忘记本世纪初发生在前苏联的“颜色革命”和中东北非国家的“阿拉伯之春”。从“橙色革命”“天鹅绒革命”到“郁金香革命”“玫瑰花革命”“茉莉花革命”，甚至中国香港暴乱事件的背后，都有美国黑手操纵。通过官方的公开插手和所谓“非政府组织”运作，美国极力推动改变这些国家的政治力量，直至政权更迭。美国指挥网络大V们呼风唤雨，卷入十多个国家大动乱。“颜色革命”是美国针对不同意识形态、不同政治制度、不同发展模式国家进行“和平演变”的代名词，是“不战而屈人之兵”干涉他国内政最险恶的手段。

至于对因向美国说不，而被列为“邪恶势力”的国家，美国的干涉及打击无处不在。从政治上的极限施压、经济上的残酷制裁、外交上的孤立围堵、军事上的威胁恫吓、舆论上的诋毁中伤，到策划暗杀等，美国的手段恶毒、阴险、卑鄙，无所不用其极。而美国的干涉政策对盟国也不例外，对欧洲盟友的对外关系和防务政策指手划脚、说三道四。

尽管美国经济全球第一，但世界不是美国的。各国的事必须由各国人民自己说了算，而不能由美国搞“一言堂”，不能听任美国“长臂管辖”。美国干涉他国内政成癖、恃强凌弱上瘾，蔑视联合国宪章和国际关系准则的核心要义，践踏人类道德良知，使世界安全和各国人民的福祉蒙难，也使美国人民蒙羞。

但是，历史最终会给出公正的判决，插手、搅局、干涉，霸权、霸道、霸凌，终将没有出路。

(责编：杨牧、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved