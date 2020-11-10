美国危害全球安全之一——政治霸凌 尽失人心

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粗暴干涉他国内政，是美国霸权外交的显著特征。

长期以来，美国凭借其经济、军事、科技实力，“文”武齐用、“软”硬兼行、官“民”配合，在干涉他国内政方面可谓劣迹斑斑，给全球政治安全造成严重威胁。

二战结束以来，世界上没有哪一场较大规模的战争不是直接或间接与美国有关，没有哪一个地区或国家的持续动乱背后没有美国插手。美国以战称霸的行径不断变本加厉，干涉他国内政的做法愈发肆无忌惮。

2001年，美军以“反恐”为名进入阿富汗，一打就是13年，结果越反越恐，耗资9000亿美元，数千名美国士兵陈尸异国。2003年，美国以“伊拉克制造大规模杀伤武器”为由，绕过联合国重兵出击，推翻萨达姆政权，霸占世界第二大石油资源。伊战9年，造成数十万人死亡。2011年，美国假联合国之名对叙利亚实施制裁。“化武”传闻引发西方国家武力干涉，结果又是一宗莫须有的“冤案”，至今未了。

美国挑起或直接参与的战争，或利用联合国，或绕过之自行其是，其实质都是粗暴干涉别国内政，为了自身利益而穷兵黩武，所有理由都是站不住脚的借口，甚至是纯粹的谎言和欺骗，此种行为与强盗何异？

“武”的一手凶恶蛮横，“文”的一手阴险狡诈。历史不会忘记本世纪初发生在前苏联的“颜色革命”和中东北非国家的“阿拉伯之春”。从“橙色革命”“天鹅绒革命”到“郁金香革命”“玫瑰花革命”“茉莉花革命”，甚至中国香港暴乱事件的背后，都有美国黑手操纵。通过官方的公开插手和所谓“非政府组织”运作，美国极力推动改变这些国家的政治力量，直至政权更迭。美国指挥网络大V们呼风唤雨，卷入十多个国家大动乱。“颜色革命”是美国针对不同意识形态、不同政治制度、不同发展模式国家进行“和平演变”的代名词，是“不战而屈人之兵”干涉他国内政最险恶的手段。

至于对因向美国说不，而被列为“邪恶势力”的国家，美国的干涉及打击无处不在。从政治上的极限施压、经济上的残酷制裁、外交上的孤立围堵、军事上的威胁恫吓、舆论上的诋毁中伤，到策划暗杀等，美国的手段恶毒、阴险、卑鄙，无所不用其极。而美国的干涉政策对盟国也不例外，对欧洲盟友的对外关系和防务政策指手划脚、说三道四。

尽管美国经济全球第一，但世界不是美国的。各国的事必须由各国人民自己说了算，而不能由美国搞“一言堂”，不能听任美国“长臂管辖”。美国干涉他国内政成癖、恃强凌弱上瘾，蔑视联合国宪章和国际关系准则的核心要义，践踏人类道德良知，使世界安全和各国人民的福祉蒙难，也使美国人民蒙羞。

但是，历史最终会给出公正的判决，插手、搅局、干涉，霸权、霸道、霸凌，终将没有出路。

(责编：杨牧、燕勐)