二评美国危害全球安全：经济打压 危害全球

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美国部分政客一再将美国称为“世界上最伟大的国家”，但是其他国家似乎并不愿意陪他们演出这场“独角戏”。

根据皮尤研究中心9月对13个国家进行的民意调查，只有41%的英国人对美国的形象持正面态度，是该机构在英国录得的最低水平；在法国，这一比例为31％，是2003年以来的最低值；而德国则只有26％。

百因必有果。近年来，美国声誉不断下降，与其一意孤行挥舞“制裁大棒”阻碍世界经济发展的行径脱不了干系。据吉布森、邓恩和克鲁特律师事务所统计，仅2017至2019年3年间，美国政府对外国实体和个人实施制裁就超过3200项。更不论长期受到制裁的伊朗、古巴和委内瑞拉等国，民众深受其害，令人愤慨。可以说，美国才是对全球经济安全的最大威胁。

今年6月，伊朗总统鲁哈尼曾坦言，由于制裁和新冠疫情，伊朗正经历最艰难的一年。在伊朗GDP下降27%的情况下，美国仍拒绝停止制裁，特朗普总统也不舍得卸下伪善的面具，声称“我不想这样”“希望伊朗成为一个伟大的国家”。

除了伊朗，美国对古巴持续60年的制裁，导致古巴国内经济至今无法与世界接轨，发展缓慢；委内瑞拉也深受美国制裁之苦。一边讲着道貌岸然的谎言，一边将干着暗箭伤人的勾当，这正是美国的一贯行径。

在对伊朗、委内瑞拉等“敌对”国家加码制裁的同时，美国全球霸权下的“长臂管辖”也未曾放过自己的“盟友”。众所周知，法国“工业明珠”阿尔斯通就曾惨遭美国“肢解”；而上个世纪，日本也在著名的“东芝事件”中受到美国打压。多年来，各国遭美国“长臂管辖”沉重打击，损失之惨重触目惊心。

近年来，美国继续扩大“长臂管辖”范围，涵盖民事侵权、金融投资、反垄断、出口管制、网络安全等众多领域，并在国际事务中动辄要求其他国家实体或个人必须服从美国国内法，否则随时可能遭到制裁。美国恣意滥用“长臂管辖”，将自身利益凌驾于他国之上，严重破坏国家主权平等的国际准则，严重危害全球供应链、价值链的稳定和安全。

不仅如此，美国乱舞“关税大棒”：维持对法国空客公司大型民用飞机征收15%关税；重新对加拿大出口美国的部分铝产品加征10%关税；以支持伊朗航空公司为由制裁两家阿联酋企业，冻结其在美资产……美国动辄加征关税干扰进出口贸易，或是利用金融霸权，通过控制资金流动、冻结美元资产和外汇储备等手段讹诈他国，严重阻碍世界经济贸易发展。

根据联合国贸发会议发布的《全球贸易更新》季度报告，今年第三季度全球贸易额同比下滑5%。在后疫情时代，美国对别国商品加征关税的行为无疑阻碍世界贸易的恢复和各国经济的复苏。

与此同时，美国自身的问题也在给世界经济制造麻烦。美国经济在全球GDP中约占四分之一，美国经济的一举一动，都将激起世界经济的波澜。而今，美国的巨额债务已经超过其经济规模，不仅给美国经济前景蒙上阴影，更成为威胁世界经济稳定的因素之一，让世界各国不免为其担忧。

更令人不安的是，目前美国国内疫情仍未得到妥善控制，确诊病例已经超过900万例，死亡病例超过23万。仅是疫情造成的就业岗位流失这一点，就将导致消费者支出减少，从而导致进口下滑，对世界经济造成恶劣影响。即便情况如此，白宫办公厅主任仍表示“我们不会去控制疫情”，而是选择等待疫苗等治疗手段，如此对其本国国民和世界人民不负责任的言论，令人大跌眼镜。

世界经济本应互惠互利，合作共赢。美国利用贸易主导权频频挑起国际经贸摩擦，其单边主义和霸权主义行为屡次肆无忌惮地侵犯别国利益，造成大量经济损失，也为全球经济埋下隐患。

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(责编：刘叶婷、燕勐)