三评美国危害全球安全：文化渗透 瞒天过海

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“人类进步只能朝着单一的方向发展——美国式政治经济制度。”自一战以来，美国秉持着这种自大的“信念”，持续对外输出“自由民主”普世价值观。

但多年来，这种糅合进美国“国家战略”的“普世价值”并未给人类带来真正的进步，却成为全球安全的巨大威胁、多国民众遭受苦难的罪魁。

“网络自由”作为输出民主价值观的炮弹，打破了中东地区的安宁。2011年，美国发布的《网络空间国际战略报告》中确认执行“网络外交”路线，将互联网作为传播美国价值理念的重要阵地。据布鲁金斯学会，从2008年到2012年，美国国务院在自由网络相关活动上花费将近1亿美元。其中就包括支持臭名昭著的“影子互联网”计划。

通过一个手提箱可以装下的设备，美国帮助“阿拉伯之春”的活动分子绕过管控，自由联络。反对组织通过不受监管的网络大量参与到群体性事件中，达到造谣、煽动等目的。这是一种既省钱又快速挑起“颜色革命”的方式。有学者直截了当地指出，“阿拉伯之春”是一场受计算机影响的无形的战争。

各色基金会作为美国价值输出的“中间人”，扰乱中亚、东欧等多国的稳定局势。美国作家弗朗西斯·桑德斯在2001年出版的《谁承担后果——美国中央情报局与文化冷战》一书中揭露，在享有盛誉的美国基金会所提供的700项补助中，有50%来自中情局。这些基金会支持他国社会精英、留学生等访美学习，挑选和扶持符合美国利益的“意见领袖”，培训街头政治策略。千禧年以来，随着索罗斯基金会向东欧中亚地区“民主渗透”的脚步，一场场“颜色革命”风暴如期发生。

美国利用网络传播优势，强迫和诱导世界文明按照美国的意愿发展，对世界各国人民思想意识进行无声的“迷奸”。美国搜集他国政权的失误并夸大，通过“网络水军”“病毒式视频”等传播谣言的方式扰乱舆论，干扰对象国的政治稳定。早在2011年，英国《卫报》就曾揭露美国军方研制软件操纵社交网络，一名美军可以拥有10个马甲，以各种虚假身份出现在网络上，在其他国家创造亲美的网络舆论。

从冷战时期的“和平演变”政策，到21世纪的颜色革命，那些中了美国“民主输出”之毒的国家，都吞下了经济凋敝、社会衰落的苦果，大量无辜平民死亡，人道主义灾难频发。

“我们将提高美国的影响力，因为一个支持美国和反映美国价值观的世界会让美国更加安全和繁荣。”正如2017年美国《国家安全战略报告》中所暗示的，美国想要的并不是“民主”，而是“美国繁荣”“美国霸主”。“美国在全球的150个站点和700台服务器展开全球性网络监控。”“棱镜门”事件曝光的事实也充分说明，美国真正需要的并不是“网络信息的自由流动，”而是“符合美国需要的自由流动”。

“自由”“民主”“人权”表达了人类追求和平幸福的美好愿望，但这种愿望在不同社会的实现，并不是靠美国打着道义的幌子，行使威胁和平安全之实。实际上，在不同的宗教、文明、社会中谈论“普世价值”，本身就是个伪命题。如塞缪尔·亨廷顿所言，普世文明的概念本就是西方对付非西方社会的意识形态。

就连在美国本土，也从未真正践行这种价值。在新冠疫情夺去20多万生命、枪击事件层出不穷的今天，美国如何谈人权？在“我无法呼吸”、黑人的疫情死亡率数倍于白人的今天，在竞选总统要花费几十亿资金的今天，美国何谈民主，何谈平等？在”棱镜门”事件后，美国又有何脸面谈自由？

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(责编：徐祥丽、杨牧)