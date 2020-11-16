五评美国危害全球安全：生态杀手 倒行逆施

美国损害环境事实清单劣迹斑斑！在需要全球响应来保护子孙后代的问题上，美国选择了“甩锅”走开。这个国际环境合作的最大破坏者、全球环境的最大威胁——美国，其副国务卿克拉奇近期却在推特上叫嚣，中国是全球环境最大的威胁。

来看中国，“生态文明”写入宪法，“绿水青山就是金山银山”的发展理念已成为全民共识。全球2000年到2017年新增绿化面积中，约四分之一来自中国，中国贡献比例居全球首位。

反观美国，既不批准《京都议定书》，逃避大国环保责任；又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务；还拒绝批准《巴塞尔公约》，给全球生态带来极大威胁。

今日美国政府的选择，正在践踏各国为地球生态所做的努力和贡献。据《纽约时报》报道，本届美国政府共削弱100多项环境法规的执行力度，涉及空气污染、油气勘探与开采、动植物及生态环境保护、水污染防治等诸多领域。作为当今世界最先进发达的国家，美国在生态问题上倒行逆施，频频大开“倒车”，不仅为全球生态治理“拖后腿”，还争当“绊脚石”。

英国《卫报》近期发文质问特朗普政府是否试图解决气候危机，随后以一个简而有力的“否”字完成了这一设问。美国环境保护署清洁空气科学咨询委员会（CASAC）前主席H Christopher Frey也认同这一看法：“美国政府削弱众多空气质量标准的决定表明，从长远来看，他显然有恶化空气质量的意图。”

美国政府视《巴黎协定》为“眼中钉”。事实上，日渐激化的国内矛盾才是他们应当真正直视的问题。英国《卫报》以“美国退出《巴黎气候协定》是种族主义行为”为题，报道了美国环境保护署发现受环境污染影响最大的是有色人种和土著社区。报道称，《巴黎协定》为数百万有色人种守住保护生命的底线，而特朗普正在撕毁它。

美国多次推卸环保责任，损害全球生态保护进程，不单单是对国际社会规则的无视，更是对发展中国家和弱势群体权益的无情践踏。时至今日，美国都不批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，肆意损害全球环境和人民健康，无异于打开了大量危险废弃物流向发展中国家的大门。

国际社会对美国政府的系列退约行为深表失望。守卫人类命运共同体，全球生态环境问题亟待各国携手共同解决。英国《卫报》评价指出，在解决有关地球生死存亡危机的问题上，美国政客让世界倒退了一大步。

生态建设是人类面临的共同挑战，当今各国是休戚与共的人类命运共同体。美国，就像一只闭目塞听的鸵鸟，将头埋在沙子里，不听、不看、不承认他国环境治理成绩，企图用谎言将自身利益凌驾于全人类福祉之上。

面对人类共同生活的同一个地球，美国为一己私利，破坏国际合作，缺席环境议题，已成为人类生态文明的“公敌”。

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(责编：高歌、杨牧)