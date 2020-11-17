六评美国危害全球安全：网络攻击 为所欲为     

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

当地时间8月5日，美国国务卿蓬佩奥在记者会上宣布美国建立“清洁网络”（Clean Network）的五大措施，并点名7家中国科技公司，以禁止更多来自中国的应用程序，进一步限制中国公司进入美国的云端系统。

国务委员兼外交部长王毅在接受采访时表示，在没有任何真凭实据情况下，美国在全球范围内不择手段地围堵打压中国民营企业，演绎了一场教科书式的霸凌。“嘴巴上‘干净’得很，手底下却够脏。多么讽刺！”针对“清洁网络”计划，外交部发言人华春莹也于6日发推对此事给予评价。

事实上，美国并没有资格打造什么“清洁国家联盟”，因为自身早已满身污迹。美国在全世界窃听、监控其他国家的斑斑劣迹，已是世人皆知。

2013年，英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》报道，美国国家安全局(NSA)和联邦调查局(FBI)于2007年启动代号为“棱镜”的秘密监控项目，直接进入美国网际网络公司的中心服务器里挖掘数据、收集情报，包括微软、雅虎、谷歌、苹果等在内的9家国际网络巨头皆参与其中。这一披露令国际舆论哗然，国安局瞬间陷入丑闻泥潭。对此，美官员们却“理直气壮”地辩称，阻止恐怖主义高于保护隐私权。

2015年，俄罗斯卡巴斯基实验室披露，他们发现一个活动约20年的网络黑客组织，其攻击能力和危害程度超过此前人们所知道的所有黑客团伙。卡巴斯基将该组织命名为“方程式组织”（Equation Group）。卡巴斯基并未说明该组织的背后主谋是谁，但却暗示其种种手法可能与美国国安局的间谍活动有关。

斯诺登曝出“棱镜门”丑闻后，美国在压力之下于2015年通过《美国自由法案》，设立外国情报监视法院（FISA），对NSA的监听采取更加严格的审批，却依然不能阻止上述问题。美国一次次的窃密丑闻再次暴露了其对窃听行为的“执着和狂热”。

2017年，全球99个国家和地区发生超过7.5万起电脑病毒攻击事件，罪魁祸首是一个名为“想哭”（WannaCry）的勒索软件。英国几十家医院的医疗系统陷入瘫痪，被迫暂停急救服务；俄罗斯内政部千台电脑遭攻击，德国铁路系统、美国联邦快递等纷纷“中毒”。业界共识是, 这款“想哭”病毒来源于美国国安局的病毒武器库。不少网络安全专家指责,美国斥巨资研发黑客攻击工具，而非自卫机制, 结果造成全球网络环境“更不安全”。

美国对包括盟友在内的其他国家长期进行非法窃听。就在今年2月，美国《华盛顿邮报》等媒体公布联合调查报告，披露美国和原联邦德国(西德)的情报部门从上世纪70年代起，秘密操控瑞士加密设备供应商，从全球120多个国家和地区窃取情报，其中不乏美国盟友。此次事件再次印证了美国在全球范围开展无差别监听，通过技术“后门”窃取他国信息的事实。

颇为讽刺的是，即便如此，美国某些政客仍不遗余力在网络安全问题上污蔑诋毁中国。不仅对自身劣迹视而不见，还频繁上演着“贼喊捉贼”的把戏。这令美方在网络安全问题上的虚伪性和双重标准昭然若揭。正如外交部发言人赵立坚所说，美国所谓“清洁网络”是歧视性、排他性和政治化的“肮脏网络”，这个“肮脏网络”是“窃听网络”、“垄断网络”、“意识形态网络”。

“良知不容美政府侵犯全球民众隐私”，当年被问及为何要披露“棱镜门”时，斯诺登曾这样表示。可如今的美国似乎并没有良心发现，而是变本加厉。

延伸阅读：

一评美国危害全球安全：政治霸凌 尽失人心

二评美国危害全球安全：经济打压 危害全球

三评美国危害全球安全：价值输出 暗藏祸心

四评美国危害全球安全：军事威胁 贼喊捉贼

五评美国危害全球安全：生态杀手 倒行逆施

(责编：张信凤、杨牧)