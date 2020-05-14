人民网七问连发掀开美国政客真面目

【编者按】疫情当前，美国政客们不治病救人，却用“撒谎、欺骗、偷窃”打造了一条造谣、传谣流水线，炮制出一系列针对中国、世卫组织和其他实体的谎言。从5月7日起，人民网连发犀利七问，九个外文语种同步对外发表，请美国政客给世界一个交代！

>>按照《独立宣言》的说法，美国“人人生而平等”。但在疫情面前，美国人是否拥有“老而平等”的权利和自由？

——《请问美国政客，老人有活下去的权利吗》

人民网在海外社交媒体发布系列网评英文版第一篇

>>历史和现实的互文，深刻暴露出美式“人权观”的真谛——掠夺他人的人权，以飨自身的贪欲。

——《再问美国政客，这就是你们说的人权吗》

人民网在海外社交媒体发布系列网评英文版第二篇

>>“甩锅”游戏只是掩耳盗铃，它成不了对抗病毒的“疫苗”，说它是一种政治病毒恐怕更为贴切。

——《三问美国政客，“攻击中国”就能保命吗》

人民网在海外社交媒体发布系列网评英文版第三篇

>>美国政客的病态心理背后，其实是令人不寒而栗的冷血逻辑。

——《四问美国政客，心理病态不赶紧治治吗》

人民网在海外社交媒体发布系列网评英文版第四篇

>>确诊病例从1人到100万人的100天时间里，美国联邦政府及其政客们除了打嘴炮、忙甩锅、秀无知，到底做了些什么？

——《五问美国政客，甩锅不怕砸自己的脚吗》

人民网在海外社交媒体发布系列网评英文版第五篇

>>对于如此严重的“内患”，美国要以所谓来自中国的“外祸”来顶替，完全是赤裸裸的欺骗和讹诈。

——《六问美国政客，自己干了啥心里没数吗》

人民网在海外社交媒体发布系列网评英文版第六篇

>>蓬佩奥等美国政客罔顾道德底线的拙劣表演，耽误美国抗疫、破坏国际合作、毒化中美关系，这是美国人民的不幸，也是世界人民的不幸。

——《七问美国政客，甘为病毒帮凶不羞耻吗》

人民网在海外社交媒体发布系列网评英文版第七篇

(责编：徐祥丽、杨牧)