人民网评：请问美国政客，老人有活下去的权利吗

生命权是最基本的人权。灾难来临时，如何保障最脆弱群体的人权，是对一个政府执政理念和能力的考验，也是对一个社会文明进化程度的检视。但近日，美国一位右翼媒体的主编抛出了一个荒谬命题：疫情下的美国老人是否有权活过预期寿命？

“81岁的人死于新冠肺炎，和30岁的人死于新冠肺炎，这不是一个概念……81岁的老奶奶死在养老院，很悲惨，但美国人的预期寿命就是80岁。”亲共和党的美国右翼媒体Daily Wire新闻网主编Ben Shapiro甩出了这样一番冷血的说辞，将患者的年纪打成了“原罪”，暗示一定年纪的美国老年人可以“放弃治疗”，这种言论在社交媒体上遭到抨击。

人类科技、医疗和文明发展到今天，在救治老年人这件事上，难道要退化到依赖社会达尔文主义的“物竞天择”吗？结合当下美国政府正急切推动复工，那番话的用意和折射出的逻辑，让人不寒而栗。

更令人痛心的是数字和事实。根据《今日美国》对政府数据的分析，在包括诸多养老院在内的美国长期照护机构中，已有超过16000名住院者和职工死于新冠肺炎。纽约州5月4日发布的数据显示，该州与养老院和成人护理机构相关的死亡人数，记录在案的至少有4813例，其中仅一家机构就有71人死亡。

4月29日，美国《大西洋月刊》发表标题为“我们正在杀死老人”的文章。文中指出，美国将年老和体弱人群推向死亡境地的原因有两点：一是美国长期照护机构的结构性缺陷，比如投资不足、职工人少、低薪等。二是美国政府对病毒的反应：美国疫情的暴发源头是西雅图郊外的一家养老院，那里的40名居住者死于新冠肺炎。但是之后，卫生官员并没有让其他照护机构的人员和职工优先接受检测和全面照顾。

“养老院的老人得到的资源和关注还不足一半，但他们却占到了死亡率的一半。”哈佛医学院医疗保健政策教授大卫·格拉博夫斯基说。他指出，这反映或者说强化了美国社会不言而喻的惊人事实：“我们认为他们的生命没有别人的有价值。”

吉姆·赖特是弗吉尼亚州一家公立养老院的医疗主任，他的话更加直白：“我们正在真实地杀死老年人，因为资金缺乏。”赖特说，如果你要寻找一个病毒肆虐致死很多人的场景，公立养老院将是最佳样本。

按照《独立宣言》的说法，美国“人人生而平等”。但在疫情面前，美国人是否拥有“老而平等”的权利和自由？

当今世界唯一超级强国因“资金缺乏”“救不起”老年人，亲共和党的网络大V向社会试探“放弃救治老人”，这是否反映了美国资本主义所标榜的所谓“人权”的真正逻辑：最重要的人权不是选择生死的权利，而是赚钱的权利？美国政客酷爱讲述的“人权”故事，在一个个真实的生命面前，恐怕早已碎成渣。

2008年，科恩兄弟的《老无所依》获得第80届奥斯卡金像奖最佳影片殊荣。12年后，美国的老人正在现实中感受老无所依的悲哀。

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