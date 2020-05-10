人民网评：四问美国政客，心理病态不赶紧治治吗

资料图片：美国国务卿蓬佩奥。新华社记者 刘杰 摄

当下，美国综合实力全球第一，感染和病亡人数也是全球第一。美国联邦政府贻误时机、抗疫不力，显然难辞其咎，招致美国内外激烈批评。

然而，在美国一些政客口中，美国疫情如此严重，反被说成联邦政府措施得力，如果能把死亡人数控制在10万以内，“就已经算是非常了不起了”；中国从武汉“封城”到全省“清零”、全国转入复工复产，反倒被批防控不力，还要对中国调查、追责甚至索赔。如此清奇的荒唐逻辑，让人有理由怀疑，美国这些政客是在用脚指头思考问题，或者像蓬佩奥先生那样，用“撒谎、欺骗、偷窃”为自己打气。

中国抗疫措施得力、成效显著、贡献巨大，是当之无愧的战疫“优等生”，国际社会中的理性声音对此都不持异议。美方个别政客反诬“优等生”的做法，属于典型的心理病态。

病态心理从何而来？

无知者无畏，便是源头之一。在白宫、国务院的吹风会上，唱主角的几位政客，既无专业背景也无多少实践经验，只会信口雌黄。类似“人体注射消毒水可防病毒”的荒唐说法层出不穷。近期，“蓬佩奥牌”的谣言工厂格外青睐“武汉实验室泄露病毒”的说法。然而，从美国国家情报总监办公室到五眼联盟的共享情报，再到特朗普的首席传染病学家福奇，都声明病毒不是人为或故意操纵的。撒谎成性的蓬佩奥先生显然把他的中情局作风带到了国务院。

别有用心，是源头之二。自新冠疫情在美暴发以来，短短一个多月时间，罹患新冠肺炎死亡人数超过越战 。一些政客自知抗疫不力，要遭选民唾弃，便翻云覆雨，千方百计寻找替罪羊，竭力向世卫组织、向中国泼脏水，极尽“甩锅”之能事，至于每天死亡数千人，则视而不见、避而不谈。

政治节操无底线，是源头之三。在华盛顿政坛舆论场，昨日赞赏可以秒变今日攻击，子虚乌有之事可以张口就来。出尽风头的那几位主角，已然广遭舆论鞭挞，但他们依然执迷不悟，一意孤行。在他们看来，廉耻之心何必顾忌？道德底线又值几斤几两？为政治目的而不择手段，又何错之有？

“你们难道没有一点羞耻心吗？” 哥伦比亚大学著名经济学者杰弗里·萨克斯的质问，喊出了所有正义人士的心声。

进一步看这些美国政客的“甩锅”操作，荒腔走板的表象之下，恐怕隐藏着许多更为复杂的考虑。这其中，有对11月选举前景的算计，希望在民心未定时刻扮演对外强硬角色；有激进对华战略观的影响，希望借疫情强化所谓“中国威胁”；有单边主义、强力优先的外交政策偏好，希望在全球危机期间推进产业“脱钩”，削减对国际多边机构的责任。

机关算尽太聪明，“抗疫”“救人”这些最为重要的关键词，在政客们的“账本”上反倒找不到应有的痕迹。由此看来，这些美国政客的病态心理背后，其实是令人不寒而栗的冷血逻辑。

遗憾的是，这些政客的卑劣表演，竟然还能蒙蔽不少美国民众，有些匪夷所思。但细想一下，他们手握公共资源，蓄意操控舆论，昧着良心带节奏，为一己之私而消耗美国人民的善良，是有传统的。

这就不足为奇了。

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(责编：杨牧、刘洁妍)