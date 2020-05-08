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人民网评：再问美国政客，这就是你们说的人权吗

人民网特约评论员

2020年05月08日09:36  来源：人民网-国际频道
 

4月19日，在美国纽约一家医院，医护人员运送病人。新华社发（郭克 摄）

“用尊重人道的方式来消灭人，美国可谓是行家里手。”这是美国建国半个世纪之际，法国著名政论思想家托克维尔写进《论美国的民主》中的一句名言。近两百年过去了，托克维尔的洞见被“人权卫士”一次又一次验证。

纽约停尸房超负荷运转，裹尸袋已经用尽，只能用床单来运送尸体；火葬场被允许24小时工作，纽约将新冠患者遗体运往无人岛掩埋；由于治疗费用高昂，无保险的底层患者根本无法负担……

短短8周之内，美国疫情死亡人数超过了美军在越南战场阵亡人数总和。节节攀升的数字，带走的是鲜活的生命，留下的是破碎的家庭。因政府应对不力造成的人道主义危机，正在美国上演一出出人间悲剧。

然而此时，美国政客在忙啥？“难过得晚上睡不着觉”的总统特朗普到戴维营过周末去了；国务卿蓬佩奥正声嘶力竭地叫嚷，他有“大量证据”证明新冠病毒源起武汉病毒所，却又拿不出任何证据；白宫贸易委员会主任纳瓦罗、佛罗里达州参议员卢比奥一伙人则在不顾一切地向中国泼污水，翻来覆去就那几个毫无依据的理由……

确诊病例从1人到100万人，美国用了不到100天。这100天里，美国政客迟迟不发布隔离禁令、宣扬新冠病毒还不如流感严重、大规模检测一拖再拖……特朗普明知疫情的严重性却轻描淡写，甚至说出“（死者人数）不超过十万则表明我干得不错”之类的话；蓬佩奥、卢比奥之流，一头将人权口号喊得震天响，一头甩锅中国、断供世卫组织、制裁古巴、伊朗等国。他们不仅在本国的人道主义危机面前息声哑火，还企图在他国酿造更严重的人道主义危机。

现在看来，托克维尔的犀利总结反倒更像溢美之词——疫情当前，逝者如斯，美国政客却似乎连“尊重人权”的戏码都懒得秀一下了。

日光之下，本无新事。回头看看美国人进驻这片大陆的“发家史”，不难发现美式人权的遮羞布下，从不缺少白骨累累。北美洲原著民印第安人惨遭白人驱赶杀戮是例证；芝加哥历史博物馆内美国黑奴遭受白人奴役压榨的场景是例证；修建太平洋铁路时流传的“每根枕木下躺着一具华工尸骨”是例证；始于反对白人警察暴力执法的“黑人命也是命”运动是例证……

历史和现实的互文，深刻暴露出美式“人权观”的真谛——掠夺他人的人权，以飨自身的贪欲。

公道自在人心。全世界稍有良知的人都应清楚，漠视生命的美国政客没资格自诩“人权卫士”。他们编得来精致的谎言和陷阱，玩得转嫁祸于人、捞取政治资本的勾当，却终难回答一句人性深处最质朴的诘问：面对数以万计的逝去生命，你们的良心会痛吗？

如果他们有良心的话！

延伸阅读：

人民网评：请问美国政客，老人有活下去的权利吗

(责编：杨牧、刘洁妍)
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