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人民网评：三问美国政客，“攻击中国”就能保命吗

人民网特约评论员

2020年05月09日09:34  来源：人民网-国际频道
 

美国共和党的“反华剧本”一经曝光，引发舆论哗然，中国外交部发言人华春莹第一时间将其在推特上“挂”出示众。图片为华春莹推特截图

面对新冠病毒在美国的加速传播，一些美国政客以及媒体的关注焦点不是救人，而是“甩锅”，着实令人咋舌。

日前，媒体曝光的一份长达57页的共和党文件，就如何把疫情责任甩向中国提供了详细教程。最能体现其核心要义的或许是以下这一条——当被问及“疫情暴发是否是特朗普的错”时，共和党人被告知，除了强调总统颁布了中国旅行禁令之外，“不要用其它为总统辩护，直接攻击中国就行了”。

如此简单粗暴的话语选择，充分表明美国一些政治人物面对疫情时，不讲科学、无视证据，企图混淆舆论、愚弄民意。

事实上，在这份文件被曝光前，国务卿蓬佩奥、联邦参议员汤姆·科顿等政客的“甩锅”行动已进行多时。他们热衷于将病毒起源问题政治化，加上“可能”两字，就天马行空地渲染所谓武汉病毒研究所具有“安全风险”，病毒可能源自“泄露”，却从未为如此严重的指控提供任何科学依据。面对公众对美国政府防疫不力的质疑，他们张口即是“中国与世卫组织耽误了美国疫情应对”。

谎言根本经不起事实扇过来的一记耳光。韩国同美国同一天报告首例新冠病毒感染病例，但此后两国疫情的发展轨迹却迥然不同。连日来，《柳叶刀》主编理查德·霍顿等卫生问题专家，详细梳理疫情发展时间线，强调美国第一时间从世卫组织获得了疫情信息，再次证明了美国“被耽误”一说纯属谎言。

目前，美国是全球疫情最为严重的地区，感染病例超过百万，死亡病例数逼近8万。有卫生官员称，疫情是当代美国人的“珍珠港时刻”“9·11时刻”。随着更多有关疫情初期美国政府应对混乱的信息传出，随着社会公众对美国疫情传播情况的了解进一步加深，一些政治人物如果仍旧希望靠对外“甩锅”来过民意关，显然是自欺欺人。

连日来，这场历史性危机，正在美国社会激发更多质问与反思。各方关注的焦点是，为何在拥有两个月以上时间窗口的情况下，美国还是未对疫情来袭做好准备，防控工作步步被动。

《科学》杂志文章指出，美国疫情应对“支离破碎、混乱不堪”，且受到政治人物发出的“相互矛盾的信息”困扰。就美国疫情防控不力的原因，纽约大学兰贡医学中心教授亚瑟·卡普兰分析指出，“白宫没有足够严肃地对待美国面临的威胁”，“信奉自由市场的保守派将意识形态置于科学之上，无法在全国范围对疫情做出强有力的反应”。

在科学研究尚未取得突破的当下，国际团结、携手合作，是各国应对疫情时最需依靠的有效“疫苗”。病毒没有国界，直至所有人都安全之前，没有人谈得上是真正安全的。面对全球危机，任何人在任何一个角落同病毒展开的较量，都是属于全人类的抗争。“甩锅”游戏只是掩耳盗铃，它成不了对抗病毒的“疫苗”，说它是一种政治病毒恐怕更为贴切。

这是病啊，得治！ 

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(责编：杨牧、刘洁妍)
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