人民网评：五问美国政客，甩锅不怕砸自己的脚吗

美国白宫 新华社资料图

乌贼遇到意外时，第一反应就是喷射含有毒素的墨汁。纵观美国疫情因为藏不住而暴发的整个过程，也是美国政客对中国攻击变本加厉、花样百出的过程。美国政客的墨汁，要掩护的是自己，要抹黑的是中国，要搅浑的是整片海域。

浊者自浊，清者自清。

疫情初期，中国就确定举全国之力严防严控的战略方针，把全民动员、全民参与作为打赢这场人民战争的根本保证。从中央到地方、从城市到农村、从街道到社区，形成密集信息网。各层级新闻发布会、疫情通报会、情况交流会，以最权威的方式、最准确的数据和最快的速度，直播疫情最新形势、传授防控卫生知识。

正是由于公开透明，这场有着14亿人口大国的抗疫阻击战成为人人看得见、听得到、能参与、可互动的“现场直播”。各项重大部署和战略举措顺利实施，疫情在较短时间内得到控制，抗疫形势总体向好，经济社会发展稳步推进，人民生活逐步恢复正常。

中国抗疫同时是一堂高度透明的“全球公开课”。2020年1月3日，中国向世界卫生组织通报疫情信息；1月8日初步确认新冠病毒为疫情病源，次日即向世卫组织报告；11日中国疾控中心将整条新冠病毒全基因组序列上传世卫组织网站……

中国抗疫的“全球公开课”毫无保留、立体多维。据不完全统计，中国的专家学者，通过互联网与150多个国家和国际组织举行了70多场专家视频会；到4月18日，中国已向18个国家派出医疗专家团队和工作组，与当地医护人员并肩战斗；中国的驻外使节和外交官们通过各媒体渠道，向世界“直播”中国抗疫，推动国际抗疫合作。

事实证明，中国抗疫阻击战的公开透明度在世界抗击全球大流行传染病的历程中是史无前例的。

反观美国，确诊病例从1人到100万人的100天时间里，联邦政府及其政客们除了打嘴炮、忙甩锅、秀无知，到底做了些什么？

美国吹哨人朱海伦医生、克罗泽尔舰长及其他一些医护人员现在还好吗？佛罗里达州关于1月份已经有171个感染病例的信息突然消失是怎么回事？被美国媒体称作“美国政府最黑暗实验中心”的德特里克堡生物实验室为什么突然被关闭，究竟有什么见不得人的“猫腻”？美国到底还有多少真相被政客们隐瞒？

几个月来，面对百万患者和数万逝者，美国政府从未拿出过系统而完整的防控战略，从未把疫情真相告诉美国人民和国际社会。在疫情通报会上，他们总是顾左右而言他，不是骂政敌、责专家，就是怼记者、玩甩锅。他们的“透明”何在？他们在掩盖什么？

中国的抗疫“直播”，无情地戳穿了那些喋喋不休攻击中国的人，同时也扯下了他们自己的遮羞布。如此高清晰度的“全球公开课”，这些美国政客却视而不见，我们不知道该劝他们摘下“有色眼镜”，还是该引导他们把手放在胸口，问一问自己是否还残存一些良知和道德。

中国敢于公开、透明，底气何在，勇气何来？答案只有一个，因为中国坚持以人民为中心的根本原则，秉持实事求是的思想法则，保持视病毒为人类公敌的战疫准则。基于这一点，中国会把这场人民战争、总体战、阻击战进行到底，“直播”到底！

那么问题来了，美国政府是否也能像中国这样战疫“直播”呢？哪怕从现在开始都行。

美国政客们，请答题！

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(责编：杨牧、刘洁妍)