人民网评：七问美国政客，甘为病毒帮凶不羞耻吗

2019年4月，蓬佩奥在美国得克萨斯州农工大学演讲中谈起美国中情局如何训练特工：“我们撒谎、欺骗、偷盗，我们还有完整的培训课程……”图为视频截图

中世纪的黑死病曾夺去三分之一欧洲人的生命。历史研究表明，当时人们在瘟疫恐慌的情况下会做两件事，一是一起跳死亡之舞，二是谴责犹太人带来病毒。

今天这种情形似乎又回来了，只不过美国政客把攻击的对象换成了中国人。近日，“中国偷美国疫苗”论调成了美式谣言工厂出产的又一个假冒伪劣产品。正如黑格尔所言：“人类从历史中学到的唯一教训就是无法从历史中学到任何教训。”

全球抗疫是一面照妖镜，照清了一些美国政客将公共卫生问题政治化的险恶嘴脸。为了赢得今年的大选，为了推卸应付的责任，美国政客们用“撒谎、欺骗、偷窃”打造了一条造谣、传谣流水线，用工业化生产的节奏，炮制出一系列针对中国、世卫组织和其他实体的谎言。但是面对病毒和疫情，他们却束手无策，只能假作轻松、消极怠工。

联合国秘书长古特雷斯、世界卫生组织总干事谭德塞多次指出，当今世界面临最大的威胁和敌人不是病毒，而是恐惧、谣言和污名化。

国际社会能否有效合作，事关共同抗疫，事关人类福祉。蓬佩奥等美国政客罔顾道德底线的拙劣表演，耽误美国抗疫、破坏国际合作、毒化中美关系，这是美国人民的不幸，也是世界人民的不幸。基辛格博士日前撰文指出，“新冠疫情后的世界将永远不一样。”美国政客们正成为影响世界团结合作、共同发展的最大变量。

新冠疫情再次证明，人类社会是休戚与共的命运共同体。在所有国家的疫情都得到有效控制之前，没有任何一个国家可以说自己是安全的。正如中美公共卫生领域专家学者发表在《纽约时报》的公开信中所说，现在是在相互尊重的基础上开展跨国科学交流的时候，而不是传播阴谋论或散布病毒起源谣言的时候。

病毒是人类在这场战“疫”中唯一的公敌。美国政客越文过饰非，越拿中国转嫁矛盾，全球抗疫统一战线就越难形成。美国的“甩锅战”在疫情尚未结束就已经开始，他们以凡尔赛式的“战争责任”话题削弱抗疫主题，甚至连“赔款”的谬言都上升到了外交层面。这无疑是为虎作伥，与病毒为伍。

面对合作抗疫的当务之急，世界各国面临的不是在中美之间站队，而是在真相与谎言、合作与霸凌、多边与单边之间的抉择。这种抉择，决定着全球抗疫的成效，决定着成千上万人的性命，决定着国际社会的未来。

在病毒这样的人类公敌面前，放弃团结协作就等于将后背交给敌人，不仅无法自保，而且沦为帮凶。蓬佩奥等美国政客为了一己之私拼命甩锅，他们充当的就是病毒帮凶。有美国学者表示，当美国面对这个时代“最大的公共卫生危机时”，美国人民却在“忍受”一名“不适合推动全球抗疫”的国务卿。这是美国人民的悲哀，也是政治文明的悲哀。

那么，蓬佩奥们，叫你一声“病毒帮凶”，你敢答应吗？

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(责编：杨牧、刘洁妍)