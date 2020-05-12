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人民网评：六问美国政客，自己干了啥心里没数吗

人民网特约评论员

2020年05月12日09:13  来源：人民网-国际频道
 

2019年7月，美军最大的生化武器研发中心——位于马里兰州的德特里克堡生物基地被美国疾控中心调查并关闭。该实验室疑点重重，被美国媒体称作“美国政府最黑暗实验中心”。图为美国“政治”新闻网站报道截图。

刚刚过去的母亲节，有美国网民在社交媒体上表示，80040位美国母亲因为疫情失去了家人，这都是因为特朗普缺乏领导能力。面对国内民众的不满和国际社会的质疑，美国政客们拿不出有力的证据和有效的防控措施，却在一个劲地吵嚷着要对中国追责。

荒谬！

疫情是天灾，中国也是受害者。国际医学界和美情报界都已声明：新冠病毒来源于自然，并非基因改造。在国际社会亟需团结、科学抗疫的时刻，美国政客还不停散布“武汉实验室制造病毒”这种罔顾科学和事实的谣言，非蠢即坏。

疫情是天灾，应对不力是“人祸”。当然，美国政客认为这是“外祸”。

针对他们的“外祸”谬论，我们不禁要问：如果所有病毒都起源于报告第一个病例的地方，那么艾滋病的起源地是美国吗？艾滋病蔓延全世界，美国被谁追过责吗？美国有市长表示在去年11月就已感染新冠病毒，这让人不得不怀疑，美国是不是至今对很多新冠病人还当流感治呢？去年7月，美国广播公司就报道过，德特里克堡生物实验室附近一社区暴发致命呼吸系统疾病。美国政府至今不公布相关患者检测结果，是怕自家实验室泄露了病毒么？

一天十二个时辰，华盛顿恨不能上演《谎言24小时》。

美国一些政客还连篇累牍地指责中国瞒报疫情，他们无非幻想着，如果这是事实，或可为自己的失职减轻一分罪责。

问题恰恰就在于这不是事实。从今年1月3日到2月3日，中方先后向美国进行了30次通报。对此，美国政府从未否认。从1月23日起，中国对武汉以及湖北先后“封城”与“封省”，更是向包括美国在内的全世界作了前所未有的重量级“通报”。

美国政客最不敢承认的事实，恰恰是“内患”。

从1月20日发现第一例病例，到3月13日美国总统宣布国家进入紧急状态，前后54天，美国政府似乎对新冠病毒一无所知。纽约州长科莫事后表示，他当初以为新冠病毒只针对黄种人。持有这种非科学偏见的人，绝不在少数。疫情初期严重低估传染风险，是美国政客们甩不掉的锅。

美国联邦政府又在忙活什么呢？

1月15日，美国众议院正式向参议院提交特朗普总统弹劾条款。2月5日，特朗普总统脱罪。这期间，白宫的当务之急，是特朗普总统会否立即下台。之后，特朗普仍把战胜疫情的希望，寄托在病毒将“奇迹般消失”的可能之上。他在2月27日是这么说，在4月25日还继续这么说。

《纽约时报》4月8日发表调查报告指出，白宫一再轻视来自美国情报界的警报。对于美国专业部门提出的关于在全美实施社交隔离之建议，特朗普屡次予以拒绝。因此，美国政府在4月8日之前，已前后“浪费了70天时间”。

事实已经很清楚了。美国当前规模的疫情，是由自身治理不力所引起。对于如此严重的“内患”，美国要以所谓来自中国的“外祸”来顶替，完全是赤裸裸的欺骗和讹诈。进一步说，在得到充分预警的情况下，由于美国政府自己施政失误而给本国与世界带来严重危害，这是无论如何摇唇鼓舌都掩盖不了的事实，活生生的事实。

美国政府闯了这么大的祸却要诿过卸责，完全有失一个大国的应有担当。

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(责编：杨牧、刘洁妍)
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