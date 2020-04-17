【网连世界】德国华人战疫：上半场为祖国，下半场为海外

德国官方数据显示，截至15日零时，德国新冠肺炎确诊病例累计增至127584例，累计死亡3254例，累计治愈72600例。

从3月初开始，政府采取的防疫措施逐步升级。先是取消一些展会、大型活动，然后学校停课，再到限制出行，建议带口罩。随着防控措施的加强，疫情管控也慢慢呈现积极效果。目前每天新增有所放缓，德国新冠肺炎死亡率也一直处于较低水平。

疫情虽然严重，但当地民众整体还是比较理性，对政府采取的管控措施也都自觉配合。超市供应稳定，没有生活物资缺失的恐慌。不过疫情对当地人生活和经济的影响还是显而易见的，尤其是旅游业。

国内疫情暴发之后，中国国家文旅局第一时间暂停所有旅游业务，而以出境旅游作为主业的德国开元集团，大部分业务也都暂停。作为集团董事长，同时也是德国知名华文媒体平台创始人的周鸿图带领着公司同事，开始了“上半场为国内，下半场为海外”的防疫捐赠奔波。

借助开元网在当地的影响力，周鸿图第一时间在这个平台发起倡议，开始了一个多月往国内捐赠物资的过程。但是，当时的情况，无论采购还是物流，都充满了变数，要付出比平时多出十倍百倍的心力。

那时最缺的是防护服，看到国内每天新闻报道医护人员因为缺少防护服而被感染，周鸿图心急如焚：“我们问询的供应商不下百家，不是标准不对，就是缺货断货，很难及时采购到合格的防护服。”经过不懈努力，终于到了一批防护服。为了及时送往国内，各位同事马上分头行动。在得知一个周内可能都很难有货运仓位后，他们就决定到机场现场去试试，当场找回国的乘客，帮忙以托运行李的形式，跟航班运回国内。早上8点多他们就到机场等，在国航航站工作人员的支持下，一个个询问旅客是否愿意帮忙托运这批着急运回国的捐赠物资，不到1个小时就顺利找到十几位旅客帮忙托运16个大箱子。航班顺利到达北京后，再由北京的同事一刻不停地送到快递点投寄。第三天这批物资就被医院顺利接收了。

历时一个多月，前后共7批医疗物资总数为76193件，其中口罩43356个（包括医用外科口罩14750个、等同于N95及以上级别防疫口罩28606个）、防护服9485件、医用手套21800个、护目镜1255个、护面罩5个、电子体温仪92个、医用鞋套200个，运送到全国各地一线医院。

在国内疫情防控形势向好的时候，3月份开始，欧洲疫情开始蔓延。3月16日，德国巴伐利亚州政府正式宣布该州进入灾害紧急状态，3月21日开始在全州范围内限制人员不必要出行。目前全德学校处于停课状态。

巴伐利亚州高校众多，中国留学生人数也很多。鉴于德国疫情严重，口罩等防护用品急缺，国内家长都非常担心留学生的安全健康。同时由于快递物流跟海关的限制，临时给德国寄送物资，时间上来不及。兼任慕尼黑中国商会会长周鸿图立即倡议商会联合巴伐利亚州地区广大中资企业、机构、巴伐利亚州各地学生学者联合会开展了捐赠行动，施以援手。首批来自巴州多家中资企业共捐赠共3180只口罩及其他防护物资已经及时送到留学生手上，表达了对广大莘莘学子疫情期间健康平安、学业顺利的衷心祝福。

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(责编：于洋、刘洁妍)