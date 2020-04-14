【网连世界】莫斯科终究会迎来真正的春天

俄罗斯总统普京4月13日主持召开俄抗击新冠病毒会议时说，俄境内新冠疫情形势每天都在变化，而且是在向坏的方向发展。莫斯科市、莫斯科州和许多大城市面临的风险都很大。

根据俄罗斯防疫指挥部13日公布的最新数据，在过去24小时内，俄罗斯境内新增新冠确诊病例2558例，累计确诊病例增至18328例，死亡148例，治愈出院1470例。

疫情的持续以及不断攀升的每日新增病例数据给俄罗斯民众的生活带来了巨大的变化，曾经熙熙攘攘的旅游景点现在空无一人，曾经摩肩接踵的地铁站也变得空空荡荡。人民网驻俄罗斯记者采访了莫斯科的中国留学生、长期旅居莫斯科的华人以及俄罗斯高校学生等，听他们讲述疫情期间各自的生活。

隔离期内的俄民众在公交车站等车 屈海齐摄影

达丽雅（俄罗斯新闻从业者）：

多借鉴中国的经验和防控措施

因从事的工作原因，我比身边的朋友更加关注疫情发展情况。尤其是中国面对疫情所取得的成果有目共睹。

俄罗斯的疫情来的比中国晚一些，受新冠病毒疫情影响，生活中出现很多限制，我们不得不改变已经习惯了的生活方式。在半个月前，我就已经在家远程办公了。从每天固定的朝九晚五的作息变为客厅到卧室的办公环境，确实让我很不习惯。此外，政府限制民众出境以及许多国家对俄关闭国界，导致亲人们很难见面，这一切我们都需要去适应。

虽然面临诸多不便，我认为还是要严格遵守隔离规定，最大限度地减少在户外停留的时间，不到万不得已不要出门。我的亲人和朋友们也都在遵守着隔离规定。但有些人在这个问题上缺乏自觉意识，还保持着频繁的社交活动，非常令人不解。他们的行为给自己和他人都带来了危险。

我认为很重要的一点是接受现在的事实，不要陷入悲观，尽量调整好居家生活与工作，锻炼身体，多跟亲人们通通电话。在抗击新冠病毒方面应该多借鉴中国的经验和防控措施。同时，我完全支持俄罗斯政府所采取的措施，相信这些措施一定可以防止病毒进一步扩散直至其停止传播。

小孟（化名）（在读博士生）：

重视消毒和自我防护

这学期我就要毕业了，在俄政府要求公民在家进行自我隔离的前夕，我除了陆陆续续地每天在超市购买一些食材和生活必需品外，其他地方几乎都不敢去，也尽量避免搭乘公交和出租车。同时，我还在网上买了大量医药口罩、消毒水和酒精，防患于未然。

记得在封城前夕，俄罗斯人对新型冠状病毒的认知不充分。在学校里佩戴口罩的学生很少，除了中国留学生和几年前经历过MERS的中东学生佩戴口罩外，俄罗斯和独联体国家的学生几乎没有人戴。甚至很多俄罗斯的年轻人认为“新冠肺炎就像普通流感，自己年轻抵抗力好，就不会生病”；“有人会因此病逝是自己健康的问题”。

随着疫情越来越严重，我每天都会格外重视消毒和自我防护。学校里的教研室和楼门口也都加设了免洗消毒洗手液。老师和同学们逐渐对戴口罩的同学也没有了以前的异样眼光。

目前，莫斯科商店内的生活用品和物资充足，学校里的很多餐厅也提供外卖服务，大家生活上都比较安心，要担心的只有学业。希望俄罗斯疫情能尽快得以制止，愿大家一切平安。

张笑迎（俄罗斯华侨华人青年联合会秘书长、在俄某饭店负责人）：

很多俄罗斯人上街没有戴口罩的习惯

现在俄罗斯的疫情情况还是很严重的，除了超市、银行、医院和一些职能部门外，所有的公众场所几乎都关闭了。疫情对我们影响还是很大的，出门买菜都会不自觉的感到紧张和恐慌。工作上影响更大，我经营的饭店已关闭、员工放假，可预期在未来会有很长一段时间难以恢复，希望我与员工能够一起共克时艰。

俄罗斯目前确诊人数成倍增长，俄政府宣布隔离规定开始的前几天，我从家里窗户往外看还见到跑步、遛狗、散步的俄罗斯人。甚至新闻上还播报有俄罗人利用隔离期外出聚会烧烤，实在是太可怕了。我们在俄的华侨华人从一开始就非常关注疫情情况，而且通过国内的新闻我们很清楚这种新型冠状病毒的传染性和致命性，所以大部分华侨华人反而比较能够理解和接受俄罗斯的隔离规定，既是为了自己，也是为了保护他人。

尽管俄政府已出台多个针对防止疫情蔓延的规定，但我个人觉得俄罗斯对于疫情的防控还是不够严格。很多俄罗斯人上街还是没有戴口罩的习惯，公交和地铁等公共交通仍在运营，而这一切很可能为病源传播提供更多的途径。希望俄政府能够加强对民众居家隔离的管控，俄罗斯能早日走出“疫情的阴霾”。

公铭 （WE Mandarin School汉语学校校长）：

隔离规定出台后，迎来了汉语远程教学的“新春天”

新冠肺炎疫情发生以来，对于我的工作并没有特别明显的变化。因为我们主要从事教学工作，之前就有远程教学的经验，而且我们主推汉语线上教学的课程，所以对于我们学校而言，隔离规定出台后反而迎来了汉语远程教学的“新春天”。

封城期间，我身边大部分的朋友都去了城外的别墅进行自我隔离。遇到个别不愿不遵守规定的朋友，我的教师职责感立马上身，及时给予对方防疫知识疏导。

对于我而言，我很适应居家隔离。省下平日往返去学校的时间，在家里录制远程课程反而更提高了我的工作效率。甚至还能有空余时间在家练练瑜伽、弹弹吉他、做做饭，做些自己喜欢做的事情。

我觉得俄政府针对新冠肺炎疫情所采取的措施还是有效的，呼吁民众采取自我隔离措施是抗击传染更直接且有效的做法。我相信，再继续坚持上两至三周，五一的时候我们应该就都会“解放”了，莫斯科终究会迎来真正的春天。

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(责编：贾文婷、刘洁妍)