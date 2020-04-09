【网连世界】医护人员防护装备不足 在英华人积极协助抗“疫”

由于新冠病毒确诊人数不断上升，英国首相约翰逊在3月23日宣布全面开始采取“封闭”措施，人们仍然可以出门购买食物、锻炼身体和进行必要的工作，非必需商店和公司必须停业，非同一家庭不得两人以上聚集，这被称为是二战之后英国采取的最严厉措施。警察被授予权力，可以对违反规定者进行处罚。

4月2日，英国新冠病毒确诊人数比前一日增长4244例，达到了33718例，死亡人数也达到了2921例。据估计，英国新冠肺炎感染患者的实际人数要高得多，因为目前英国仅对住院患者进行新冠病毒测试。

在告诉英国民众“疫情可能会让很多人提前失去心爱之人”之后，3月26日英国首相约翰逊宣布自己的新冠病毒测试呈阳性，英国王储和卫生大臣也都宣布测试呈阳性。

与此同时，对于英国政府一直没有能够进行足够的检测不断受到英国媒体的质疑，很多医疗机构也不断传出医护人员个人防护装备不足的情况。

日前，人民网记者采访了四位在英国工作生活和学习的华人，请他们介绍在疫情中的经历和感受。

黎丽（英国东北同乡会会长，在英国生活30余年）：

“女儿择了医生职业，在病人需要的时候她就是一名战士”

现在英国医院的问题就是医护人员个人防护装备的不足，我女儿是一线的耳鼻喉科医生，他们现在仍然只有平日里的手术服，英国的医护人员目前还做不到所有人像传染科医生一样具有防护措施。英国政府还招募了几万名的义工，这些人也没有经过专业训练。如果第一道防线都倒下了，谁来医治病人呢？但是我跟女儿说，既然她选择了这个职业，在病人需要的时候她就是一名战士。

我于3月24日写信给驻英大使，呼吁使馆帮助一些英国留学生回到祖国，尤其是那些未成年的小留学生，他们是持中国护照的孩子。感谢外交部和大使对这种情况的重视，4月2号有一趟航班接孩子们回家，我的一颗心算是落下了。

我现在的生活就是陪护90岁的妈妈，她是我的重点保护对象。之前有考虑把她送到伦敦之外的乡下，但是后来觉得万一有什么医疗需求可能会不方便，况且现在的生活环境更加熟悉，东西也齐全，可能留在伦敦是最好的选择。现在只要能保证基本生活，们不出门，就是在协助政府做贡献。

我们处在一个来不及躲避的时代，让我们告别了原本的生活。为了保护自己和家人，我们不能出门。本来在我这个年龄，应该出去旅游，交朋友或者在家种花种草过着悠闲的生活。但是这场没有硝烟的战争让每个人都躲不及，特别是当疫情迅猛的来到身边，更让人感受到生命的不可预知。上个月我们生活还正常，这几天的情况就非常严峻。每天的消息就是新的死亡人数，只有死亡没有停下脚步。

但是这个时候在英华人只有团结坚强，互相鼓励，一起渡过未来几个月，才有可能迎来曙光和美好的未来。

吴芃（英国留学生）：

“对整个城市感到非常陌生”

我在3月5号那天看到英国新闻，当天有115例确诊新冠肺炎，当时我很诧异，因为整个2月份仅二十几人确诊。所以从那天开始，我利用在本科阶段学到的统计学知识做了一个英国新冠肺炎患者的统计图，发布在推特上，希望以这种方式更直观明了地看到英国数字的变化。从3月5号至今我一直在关注英国的疫情变化，我的统计图也吸引到英国媒体和网友的关注。

现在生活最大的变化就是社交，我们学校是从3月16日开始改成网上授课，学校也取消了所有的活动，平常我会去参加的一些国际学生俱乐部和社区活动等全部取消。以前可以认识新朋友，一起聊天，练习口语，而现在就连见同学一面的机会也没有。尤其是英国首相约翰逊在3月23日晚上表示英国需要采取严格措施，为减少病毒传播要求大家不要出门。

现在的路上行人很少很少，餐厅、商场、影院全都关了，甚至一条街上只有几个人，对整个城市感到非常陌生。我昨天去了校园，平常三万多人的学校，现在除了我自己，身边就擦身而过两个跑步的人。很怀念曾经的热热闹闹，想念朋友。

侯梦珠（InterGreat Education Group UK低龄留学部高级规划师）：

“设立抗‘疫’家长群发放抗疫物资”

自国内疫情发生以来，我们一直都在密切关注全球疫情的发展。

武汉采取最严格的封闭措施时，英国的媒体虽有所警觉，但那时英国政府更多的是忙于撤侨，安抚海外民众。但也许是因为这份警觉不够及时，英国丧失了前期的抗击疫情的筹备时机。直到2月底，欧洲开始出现疫情重灾区，而且来势汹汹，英国政府才开始发现抗“疫”有些捉襟见肘，很多抗疫物资比如床位、呼吸机和试剂等都不够应对大范围的疫情发展。在英国政府首次发布疫情通知，建议民众一定要勤洗手和用一次性纸巾时，英国商店的洗手液和卫生纸被抢购一空，也可以看出其实社会民众的反应都一样，对于未知的病毒迅速蔓延同样感到畏惧与恐慌。

作为英国本土国际教育咨询企业，这个特殊时期，我们努力为公司员工、学生客户、及社会团体组织提供力所能及的帮助。我们很早就为员工分发了口罩及卫生抗疫用品，面向我们的留英学生，我们已经发放了近1000个N95口罩，还与我驻英使馆协调为低龄留学生发放“健康包”，并与BSA（英国寄宿学校协会）联系，为还在学校的低龄留学生提供口罩。留学在外，最忧心的是在国内家长，为了帮助家长缓解焦虑情绪，我们还设立了抗“疫”家长群来发放抗疫物资，并积极为希望回国的学生联系航班。我们还向英国政府捐赠了英国国家医疗服务体系(NHS)最为紧缺、最高等级FFP3的N99口罩。

看到每天更新的疫情消息确实令人神经紧张，但疫情期间人与人之间的互助、祖国的牵挂与关怀、美好的人性光辉同样温暖着我们。令人感动的是，我们还有一些家长客户自发捐赠口罩，希望能够通过我们向更多有需要的在英留学生提供帮助。小到公司家庭，大到社会国家，这次疫情影响着我们每个人的生活。相信大家团结一心，定能共渡难关。

萧岚（武汉大学英国校友会会长）:

“英国政府在最开始时对疫情控制不严”

海外华人就像夹心饼干一样。之前我一月份回去，正好赶上疫情开始，然后就进了国内整个最严格、最困难的时期。就在国内疫情已经迅速得到控制的同时，英国疫情发展之快，说实话让我挺惊讶的。但是我觉得最根本的原因可能就是英国政府在最开始的时候控制不力。我二月中旬从中国回到英国的时候，当时下了飞机、拿行李、直到入关没有遇到任何的检测和询问，而且基本上没有人戴口罩。当时我刚从国内过来，所以戴着口罩，出租车司机还跟我说，你到英国了，可以不用戴口罩了。

昨天发生一件让我很感动的事情，有一位在NHS工作的华人医生，在ICU治疗一位重症患者的时候，自己也被感染，目前在家自我隔离，出现了咳嗽发烧症状。我们想办法帮助他找到一些国内在此次疫情中使用的中药。目前在英国，这种中药也是非常稀缺的资源。但中国电科驻英代表处负责人杨先生捐出了自己的清肺排毒汤，莲花清瘟胶囊等中药。他还跨了半个伦敦亲自给这位医生送过去。

仅一天时间，我就已经接受到三家医院的医生求助，希望得到防护物品的捐赠。我对英国本地医院给予了一些防疫物资的捐助，因为医院要求比较严格，我现在所有的防护设施包含口罩，都是捐到医生个人手上，然后由医生来判断怎样去合理使用。虽然疫情严重，但对我来说可以积累些经验，对我来说其实是一个非常特别的人生经历，也挺受教育的。

(责编：贾文婷、杨牧)