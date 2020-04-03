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【网连世界】全国封锁下的南非：期待疫情过后再现彩虹

王磊 刘畅

2020年04月03日14:02  来源：人民网-国际频道
 

为防止新冠肺炎疫情进一步蔓延，南非总统宣布自3月26日开始全国封锁21天，只有就医、采购食物和领取救济金才能离家，其它时间严格居家隔离。政府明确告知居民，不需要囤积任何货物，各种基础服务照旧执行，人们无需担忧。

截至当地时间4月2日，南非累计新冠肺炎确诊病例1462例，死亡7例。

疫情的到来，给在南非生活的人们带来种种变化和不便。记者采访了中国文化和国际教育交流中心孔子课堂（下称课堂）的教师和志愿者们，中国驻南非使馆工作人员家属、当地中资企业负责人，中保华安集团南非公司总经理、南非华人警民中心执行长，听他们讲述疫情期间在南非的生活。

南非外交部大厅防疫声明。廖嘉诚 供图

廖嘉诚（南非汉语志愿者教师）：

在南非采取全国封城措施之前，每周我都会去南非外交部完成汉语教学任务。由于外交部是人口流动量较大的国家部门，疫情在南非刚出现苗头的时候，外交部就采取了紧急措施，限制了一切非本部人员的出入，所以包括我在内的各个语言班的老师，不得不暂停课程并等待下一步指示。

疫情面前，不同的国家持有不同的态度。相比一开始消极应对的国家，南非则是在恰当的时间借鉴了中国模式。考虑到当地治安的问题，南非政府还不惜派出军队来强制封锁。拉马福萨总统也面向全国人民多次发表疫情讲话，他尤为指出，“面对疫情，封锁全国必将造成经济损失，但这是必要的！”

记得在没有封锁前，街上的人们不以为然，不戴口罩，见到我们戴口罩还投来异样的目光，那样子确实让人不好受，但偶尔也有一些民众为我们竖起大拇指，并隔着一定距离问我们口罩在哪买的。由此也能看到，相比网传的“西方民众自由‘泛滥’”，我更觉得是因为没有当地人敢做第一个“吃螃蟹”的人，文化的隔阂从小事可见一斑。在南非接近两年多的时间里，从没感受过如此的紧张，虽然会有恐惧、会有担心，但是南非政府果断采取措施，能看到他们对民众负责的态度。

我相信在南非国家领导人的领导和全体民众的合作下，战“疫”终将胜利。

驻南非大使馆送来的口罩。王娉 供图

王娉（国际汉语公派教师）：

疫情刚开始蔓延时，我看到去超市买东西的人不戴口罩，感到很恐慌，只能加强自我防护。一段时间后，我发现各大超市进门前会强制进行酒精消毒，也看到部分当地人带着手套和口罩，这种担忧情绪才得到了缓解。

疫情之下，南非人民依旧乐观地过日子，小区的邻居时不时会放音乐调节心情。小区保安也非常负责，只是下楼扔垃圾的一会儿工夫，都要提醒我快快回去，保护好自己。疫情期间，我们停课不停工，课堂工作依旧有序开展。

不久前，我收到学生海兰发来的全面封锁下开普敦的视频。她说她从未见过这样的景象，大街上空无一人，安静极了，只有红绿灯闪烁，鸟儿在空中飞过。她感慨说他们哪里也不能去，这对全世界来说都是种悲剧。我安慰她，地球只是想暂时休息一下，最近居家隔离正好给了地球休息的时间，这次疫情也是对人类的一种警醒。

2020年注定是不平凡的一年，我相信一切都会过去的，愿大家一切平安。

Braza教练采购的食物。李嘉浩供图

李嘉浩（中国驻南非使馆工作人员家属、中资企业驻南非负责人）：

我7岁的儿子从2019年开始在一家小型足球俱乐部接受半专业化训练，教练是一名前职业教练，孩子们都叫他Braza教练。

自从南非出现新冠疫情以来，俱乐部从3月上旬就暂停了所有训练，Braza教练也失去了收入来源。随着确诊病例的增加，南非总统宣布了为期21天的全国“封城”令。除了必要的采买和就医之外，一般民众不可以外出。这对于本就没有其它经济来源的Braza教练一家来说，无疑又是雪上加霜。

3月25日，在南非全国“封城”的前两天，有位家长号召大家为Braza教练捐款捐物，让他和他的家庭可以度过这个艰难时期。大家纷纷响应，有捐物的、有捐款的，也有义务驾车接送Braza教练去超市购物的。家长们在用各自的方式担心着身边的人。

我决定提前转给Braza教练两个月的训练费用。第二天我收到了Braza的短信，内容是：非常感谢，我现在马上去商店再添些食物回来，今天是最后一天了。我回复道：不用谢，我们是一家人。几个小时后，我又收到了Braza的一条短信，这次是一张照片，照片里是堆在厨房一角的各类食物。

在南非有不少像Braza教练这样的家庭，这次疫情将给他们带来一个又一个生存挑战。但是我相信只要人们互相扶持，终将迎来绚丽的彩虹。

向警方捐赠口罩。谢宇航供图

谢宇航（中保华安集团南非公司总经理、南非华人警民中心执行长）：

作为一名从事安保行业的华人，当在电视直播上看到拉马福萨总统宣布为期21天的全国封锁令即将生效的时候，我的心情是复杂的。我既为南非政府在此关键时刻做出这样的果断举措表示赞赏和感激，又为这个国家，尤其是为这个国家为数众多的、居住在贫困地区的人民的生活感到担忧。一旦广大的贫困人口在此次疫情中因政府的封禁举措影响基本生活，可能会引爆社会不安定因素。

出于职业本能，考虑到我们的客户大多是对当地情况了解不足、在此类特殊情况下缺乏应对经验的中资、华人企业，我立即召集公司一线骨干商讨下一段时间的工作思路，确定了“严格自身防护、加大一线投入、密切警务联络、着重突发应急”的工作方针。

时间紧迫。3月26日凌晨，距离正式的全国封禁还有不到一天时间。在完成约堡周边地区的部署之后，我和几位公司骨干一起连夜出发，前往350公里开外的马菲肯地区给当地警民中心的保安队补给装备。

返回约堡后，我又随同南非华人警民中心主任李新铸，专门到豪顿省警察厅飞虎队、贝德福警察局和克利夫兰警察局，向警方捐赠了口罩，对战斗在抗击疫情第一线的警方表达了敬意和慰问。

现在南非的全国封禁已经进入到第二个星期，整体来看，全国人民的配合度还是比较高的，社会治安没有发生大的波动。我们的绝大多数客户在此期间也严格遵守政府、使领馆的号召，休业休市，这也降低了我们的工作难度。

到目前为止，我们的客户没有发生一起人员财物损失或新冠病毒感染事件，我们也希望良好的状态能够持续保持下去，希望南非的疫情能够尽早过去，希望当地人民和我们华侨华人的生活能早日恢复正常。   

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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