【网连世界】法国华人这样防疫 留法学生讲述如何扛过新冠劫难

截至4月6日，法国新冠疫情确诊人数的官方统计数字已达93759人，死亡8078人，全法仍处于禁足期。目前，法国医疗系统为了避免资源挤兑，仅针对重症患者进行治疗和核酸检测，大部分轻症和疑似患者只能采取居家隔离的方法。记者采访了几位居住在巴黎地区的华人朋友，也因此了解到他们各式各样的防疫生活与抗疫故事。

留学生小夏的抗疫与自救

中国驻法大使馆为中国留学生准备的健康包（图片由小夏提供）

小夏是一名留法博士，平时喜欢健身，经常去健身房。3月中开始，他发现身体出现了一系列疑似症状，包括嗓子疼、持续三天三夜的38度发烧、以及肺部疼痛和头痛，呼吸也愈加困难，直到最后出现肚子疼、拉肚子。根据小夏回忆，这些症状前前后后持续了两周，直到3月底才开始好转。

小夏感叹：“我给法国医疗急救电话15打过四次电话，但因为症状还不到危重情况，均无法得到实际治疗，也没有接受过检测，最后完全是靠自己的免疫系统扛过来的。”

家庭医生给小夏开了扑热息痛、止吐止泻药和抗生素，主要是为了避免小夏不出现肺部感染。经历了难熬的半个月，在药物的支持下，小夏终于熬到了一丝“曙光”。4月初，小夏的各种症状几乎都开始消退，只剩下头痛。

小夏记得他不舒服的时候，一天能睡十几个小时。作为留法博士，小夏目前一个人生活，出现病症时也只能一个人扛。好在中国驻法使馆给在法留学生准备了健康包，全法学联也通过医疗咨询微信群帮助出现症状的留学生，让小夏感觉有了心理依靠。

虽然没有接受核酸检测，但考虑到失去味觉等症状，小夏觉得基本可以认为自己被感染了新冠。回忆起早先的情况，小夏十分感叹：“一点儿都闻不到气味，而且一呼吸就头痛。”经历了这一场劫难，小夏承认新冠病毒的强度确实要比一般的感冒厉害得多。

症状终于减轻后，小夏才恢复了活力，他也在线上以自己为例，积极帮助其他疑似感染、但无法得到法国医疗系统治疗的中国留学生，鼓励他们保持耐心和平稳的心态，也告诉他们：“年轻人的免疫系统还是会帮助大家熬过来的。”

80后中法家庭全职主妇薇薇的隔离生活

法国施行隔离令后大街上出门散步的家庭（图片由薇薇提供）

80后中国女生薇薇曾经在国内的广告公司工作，她和法国老公在北京相识、结婚，并生了两个漂亮的混血女宝宝，老大8岁，老二6岁。前两年，她随老公从北京搬回巴黎，从此开始了全职家庭主妇的生活。

薇薇性格开朗，热爱自由，很适应在法国的生活。全法自3月17日进入全民隔离后，她还会和老公一起骑车带着孩子去买菜，结果刚一出门不到一百米就被巡逻警察喊停，要求他们换成步行。薇薇觉得，实行全民隔离后，法国人的生活习惯确实发生了很大改变，但98%的法国人仍然不习惯戴口罩，有些人则是进入超市才戴，这种看得开的天性，薇薇既理解也无奈。

全民开始隔离令后，薇薇的两个女儿也开始了远程学习。法国教育部的远程教育中心为所有公立小学及中学的学生都设立了账户，孩子可以在家学习并参加考试。可是远程教育网站的服务器很快就崩溃了，薇薇本以为可以从此“放牛吃草”，没想到老大的班主任非常负责，每天都用私人邮箱给家长发作业，并要求家长及时回应学习进度。老师安排的作业花样很多，从拼写到剪纸和上色游戏，或是从算数到生词背诵和搭积木，家长全部陪下来要不少时间。为此，薇薇和老公做了如下分工：带孩子的不用做家事，做家事的不用带孩子。没想到连续两周里，薇薇只做了一顿饭，其他做家务的“喘口气”机会都被法国老公抢走了……

根据法国政府规定，隔离期间每天可以有一小时的运动时间。有一次，薇薇和老公及孩子出门遛弯，碰到几名警察检查路人的出行许可证。因为薇薇夫妇带着两个孩子，一名警察执意要罚父母135欧，理由是临时许可令上没有携带小孩外出的条款。好在薇薇的老公在法国政府工作，对政策十分熟悉，于是马上搬出政府网站的条款，说明家人可以带孩子外出，才被警察放行，免了一笔“巨额”罚款。

最有趣的是，有一次薇薇与家人出门散步，迎面走来一位老先生，薇薇全家与他打过招呼后继续前行，没想到老先生回头追上他们，一边保持一米的安全距离，一边介绍他的名字，告知他是一名小提琴家，现在因为隔离没有工作，薇薇一家是他路上遇到的唯一愿意与他打招呼并微笑的人，这位老先生很希望能够通过电话给他们全家表演一段小提琴演奏！而且是免费的！薇薇听了不由感叹，法国人真容易寂寞啊！不过回到家后，全家人确实与这位老先生电话约好，并享受了一场非常美好的远程小提琴演奏会。

50后法国华侨老林的新冠自愈之路

老林记得每日多补充一些维他命C提高抵抗力（图片由老林提供）

我是3月22日上午开始出现发烧症状的，直到27日仍没有退烧。法国卫生部早就公开呼吁，出现发热症状的疑似新冠患者不要使用布洛芬降烧，这类药物可能引发更严重的症状，所以这几日我一直服用非处方药Doliprane（一种扑热息痛的法国常用药名），但效果不明显，体温始终在38度左右。

本人是50后，来法国很多年，现在在巴黎经营一家酒楼，本身有轻微的二型糖尿病。我身体出现症状时，全法已开始禁足令一周多。法国人散漫，对新冠肺炎警戒心不强，禁足令前一天，很多法国人还在外面喝酒聚会。现如今，法国的医疗系统已进入超负荷状态，这里也没有“方舱医院”，所以一旦出现疑似症状，大部分患者都会被家庭医生“按”在家里，居家隔离，无法去医院确诊。

我的症状主要是头痛和发烧，但嗓子不疼，没有胸闷的感觉，一开始不咳嗽，第六天开始有一点干咳，没有痰，还有一点拉稀。我已经连续六天发烧，体温一直降不下来，最高能到38.8度，吃降烧药也无效，这种感觉相当无助。后来我还是找了家庭医生，医生让我去做血常规和胸部CT等检查。

血常规和CT结果显示我可能有肺部感染，尤其是CT显示肺部双侧毛玻璃样病变，基本可判定是新冠肺炎，但目前无法做核酸测试。好在我的糖尿病不严重，没有并发症，也没有呼吸困难。家庭医生给我开了一些止咳药和抗生素，考虑到我的血糖水平还算平稳，让我继续回家观察。

我很清楚，我目前的情况拨打法国急救电话也不会有人来的，只能靠吃药、休息、控制好血糖和耐心。所幸的是，到这两天（4月初），我的感觉确实有点缓过来了，药物正在起作用。我的结论就是，得了这个病确实需要时间，一定要保持好心态，还是可以熬过来的。

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(责编：贾文婷、燕勐)