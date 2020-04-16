【网连世界】意大利最大华人社区如何实现零感染？

受新冠肺炎疫情影响，自3月10日起，意大利在全国范围内实行封城禁令。意大利的确诊人数一度全球最多，令外界颇为担忧。目前，意大利疫情已有趋缓迹象，但官方表示原定于4月13日结束的最严格措施还要延长至5月3日。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利4月15日指出，当天意大利累计新冠确诊病例增至165155例，死亡病例增至21645例，治愈病例增至38092例。累计确诊病例增幅已连续第4天下降。

由于新冠肺炎疫情的暴发，在意华人更深切体会到了人间冷暖。先受到误解，他们被当地人冷落；后又因帮助当地人抗疫而被感谢。本期《网连世界》采访了几位在意华人，听他们讲述疫情期间在意大利的见闻。

郭春彪（海外华人中医论坛秘书长/意大利中华医药学会会长）：

中医药成当地华人防疫的“定心丸”

中国赴意大利抗疫医疗专家组抵达

意大利中华医药学会会长郭春彪医生今年58岁，在罗马生活了30年。

郭医生说，当2月22日意大利发生新冠疫情时，中华医药学会就紧急成立了新冠肺炎中医治疗专业小组，开始24小时值班，同时紧急通知意大利全境中药店经理全部进入意大利中医药联谊群，共同配合当地中医药治疗，推出协定处方用药，坚决杜绝在疫情期间哄抬中药价格，以最低价格协助华人同胞接受中医药治疗。疫情期间，他所在的中华医药学会开通了意大利29条中医救助热线，为意大利华人进行义诊、鉴别诊断，指导中医药预防治疗，成了当地华人的定心丸。

3月，中国先后派遣了来自四川省、浙江省、福建省的三支医疗队，奔赴意大利北部重灾区开展救治工作。他们带来了当地非常急需的重要医疗防护用品和中成药，受到意大利民众极大欢迎，医疗队所经沿途都能听到民众的欢呼。中国医生和中医药在当地的接受度更高了。

郭医生还参加了由意大利众议院召开的新冠肺炎疫情研讨会，他向与会的意大利卫生部长、政府官员和医疗机构代表讲述中医药在国内治疗的效果，呼吁中意双方携手合作共同参与意大利疫情的救治。

他们还为意大利针灸医师和西医医生们开办中医药讲座，努力将中医融合到新冠肺炎疗法中。意大利针灸和中药学家费德里卡·昆塔雷利博士说：“天然草药具有抗病毒和抗菌作用，并能增强免疫系统。即使中药无法替代西医所谓的‘挽救生命’疗法，在此次疫情的预防和治疗过程中也可尝试中西医结合。 ”

陈友强（来自于普拉托的华人）：

零感染 华人成了普拉托防疫的榜样

最近，普拉托的华人因为疫情中的零感染奇迹在中国和意大利出名了。普拉托是意大利最大的华人社区，也是意大利华人密度最高的地方，有2.5万名华人住在这里。对普拉托的华人来说，主动防控让他们在全球疫情重灾区逃过了一劫。

来自福建的陈友强已经在普拉托的纺织工厂工作了十几年。1月31日，中国疫情暴发初期，意大利对中国实施禁航，陈友强的很多工友辗转通过第三国返回意大利。

普拉托有近五千家华人企业，绝大多数华人企业、商家在政府决定“封城”之前10多天就停止了营业。因此，当意大利人像往常一样前往滑雪场，挤入咖啡馆和酒吧时，普拉托的多数中国人都待在家里。他们不但自己做好防护，还向政府机构、民防部门和医院等地多次捐赠大量口罩、手套、防护服等医疗物资。

普拉托市长马泰奥在当地媒体中的直播说：“我们是全意感染者最少的省份之一。新冠病毒肺炎在武汉暴发疫情时，许多华人从罗马、米兰和普拉托飞到中国过春节，然后又回来了，一度让这边非常恐慌。可情况恰恰相反，华人成了大家的榜样。春节后，从中国回来的华人们自觉隔离，疫情在意大利暴发后，他们立即关闭了商店和餐馆。现在，他们和我们大家一样待在家里，无一华人感染病毒。得益于华人社区良好的组织纪律和公民意识，这是普拉托的运气！”

马泰奥感谢普拉托华人为大家树立了好榜样，华人社区的表现给其他市民传递了一个信号——疫情不容轻视，所以政府后来出台的各项管控措施在普拉托推行得非常迅速和有力。

江家昆 （意大利微视传媒首席执行官） ：

老奶奶一天出门11次被罚280欧元 18万人被开罚单

意大利伦巴第大区第三警察机动部正在接受意大利微视传媒爱心抗疫基金会捐助的防疫用品

江家昆是意大利华人知名媒体人, 在这次疫情中，为了给意大利华人报道最真实的疫情状况、呼吁他们做好自我防护，江家昆和他的小伙伴们不顾自身安危，一直奋战在一线，陆续筹集到了物资和善款，用于意大利的防疫抗疫。

意大利国家统计局调查显示，超过四分之一的意大利人居住环境拥挤，未成年人所占比例上升至41.9％。因此，这使得一天24小时的“强迫居家”更加困难。不仅是年轻人，连老年人都受不了这种“孵蛋”的生活了。

江家昆介绍，由于意大利全境封锁，规定疫情期间尽量避免不必要的外出，否则要被罚款。出门的理由变得五花八门——在 Treviolo被警察拦着的一名男子说“这里有最多汁的橘子；穿着跑步服的会称“我正要去超市，顺便拐个弯看看大自然”；甚至有的人离开自己所居住的城市去另外一个城市，仅仅是因为“那家店的鸡胸肉更精瘦，而且在打折”。

上周六，北部小城格拉多市（Grado）的一位老奶奶一天内11次出门购物，而被警察罚款280欧元。据统计，当天，全意境内有9284人违反了疫情期间的规定——无正当理由不得离开居所。截至4月5日，意大利警察已对约18万人开出罚单。

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(责编：刘叶婷、杨牧)