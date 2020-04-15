【网连世界】我们在西班牙携手抗“疫” 共待花开  

西班牙卫生部14日发布的新冠疫情数据显示，该国累计确诊病例已突破17万，不过新增病例连续下降。

根据西卫生部的统计，截至当地时间13日21时（北京时间14日3时），西班牙24小时新增确诊病例数继续下降至3045例，累计达172541例；新增死亡病例567例，累计18056例；新增治愈病例2777例，累计67504例。

截至目前，西班牙新冠肺炎确诊病例人数已经超越意大利，成为欧洲第一、仅次于美国。也许是西班牙人源自骨血里的乐观和热情，虽然情况越发艰难，但西班牙家家户户的窗口和阳台，每晚八点整依然会准时响起掌声，向疫情中“逆行”的全体医护人员致敬。这是也是特殊时期，邻里之间守望相助的一种默契。

尽管错失了疫情控制的最佳时期，但西班牙正在“亡羊补牢”。除了供应食品和生活用品的超市还在营业，餐厅、商铺全部停业。由于超市限流，超市门外自觉排起间距一米的长队。所有超市的入口处都配备了消毒洗手液和一次性手套。

平日游人如织、如今街道空无一人的巴塞罗那，笔者采访了多位在西班牙工作、生活的华侨华人，听他们讲述各自的抗“疫”生活。

麻晶晶（西班牙正泰能源总经理）：

“人类命运共同体意识将我们紧紧凝聚在一起”

麻晶晶和她不满三岁儿子将医用外科口罩捐给当地的警察

有人说，抗“疫”这一仗，海外华人打全场。这句话看似玩笑，却道出了海外华侨华人在抗击疫情这条战线上漫长艰辛的过程。

自从西班牙疫情急转直下，旅居巴塞罗那的华人群体从援助祖国同胞迅速转为“自救”。在第一时间我们和巴塞罗那孔子基金会携手，为两家当地医院提供4500个口罩后，西班牙正泰能源还将辗转购置的数万枚口罩捐献给巴塞罗那市政府、电视台、银行、警察局等疫情中依然坚守岗位的人员，以及没有渠道购买口罩的中国留学生群体。

3月17日，与孔子学院的老师们一起给一线医院送完口罩后，我们又来到了居住地小镇的警察局，当时警察们还没有集体配备防护用具。看到我们的到来他们非常惊喜和感动，我的儿子不满三岁，却主动要求帮忙，看着他蹒跚着脚步将600个医用外科口罩交到警察叔叔手里的时候，我真心希望这些口罩能变成“铜墙铁壁”，保护这些城市里最可爱的人。

虽然现在西班牙全国处于全国紧急状态，大家的出行受到了一定程度的限制，但巴塞罗那仍然秩序井然，生活物资基本不缺，只是大家的活动范围缩小了。购买生活必需品时，需要等待前面的顾客结账离开，看到平时漫不经心的西班牙人也开始戒备起来，心里还是觉得很欣慰的。

人类只有一个地球，各国共处一个世界，在这个特殊的艰难时期，人类命运共同体意识将我们紧紧凝聚在一起。希望在政府的防控和民众的配合下，西班牙可以早日战胜疫情，回到生机勃勃的模样。

麻卓民（巴塞罗那中文教育基金会主席兼孔子文化学校董事长）：

每天晚上用掌声向一线医务工作者表达感谢

黑夜中，掌声致敬医护人员

受疫情影响，巴塞罗那孔子文化学校年后就一直处于停课状态，但三月份我们的“孔子云课堂”正式上线，除了本校的三千学子，同时也面向全西华人社会甚至其他欧洲国家免费开放，让生活在疫情严重地区的华人学子和国内的同龄人一起“停课不停学”。

自一月份以来，新冠肺炎疫情在国内蔓延，口罩脱销、一片难求。巴塞罗那孔子文化学校在国内疫情最为严重的时期，向全体师生发起捐赠物资的倡议，倡议一经发出便得到了学校师生以及巴塞罗那华人社会各界的积极响应。

家长们更是言传身教，用实际行动为孩子们树立了最好的榜样。我看到各个校区上报的学生捐款，大头是爸爸妈妈出的，还有一欧元二欧元的零头是孩子自己的。

“老师，这是我奶奶给我的压岁钱，我捐了。”

“老师，今天我不买薯片了，这个钱也捐了。”

每次想到孩子的话，我总是热泪盈眶，无比感动。

全校师生的心意化成的首批65400个医用口罩和第二批5000个N95口罩早已抵达武汉，为中国取得抗击疫情阶段性胜利出了一份力。武汉平稳了，湖北平稳了，中国平稳了，但欧洲的疫情开始爆发了。我再次向所有认捐的学生、家长、老师们保证，余下的善款已经全部用于对巴塞罗那本土医疗机构的援助，相信大家的心意一定能帮助我们生活的城市也渡过难关。

3月17日上午，巴塞罗那中文教育基金会和巴塞罗那孔子文化学校的老师们，联合西班牙正泰能源的工作人员，带着精心打包的4500个FFP2口罩分别抵达巴塞罗那本地战斗在新冠肺炎疫情一线的两家医院，为当地医务工作者补充了眼下最急缺的医疗防护物资。巴塞罗那孔子文化学校的孩子们还录了视频，感谢这些一直与病毒奋战的叔叔阿姨。

巴塞罗那最大的儿童医院圣胡安德乌医院的院长亲自下楼迎接，在感谢我们为他们提供了医疗防护物资之外，更是被这份来自孩子们的特殊“礼物”感动到哽咽。这条由巴塞罗那孔子文化学校几十位学生共同录制的视频在全医院的医护人员之中传阅，视频里的孩子们手里捧着自己用省下来的零花钱集资购买的口罩，带着最纯洁的笑容说着：“生活在巴塞罗那的中国小朋友和你们在一起。”

山川异域，骨肉相连。西班牙是我们的第二故乡，华侨华人与当地人民的命运休戚相关。我现在能做的，就是响应当地政府的号召，宅在家里不出门，每天晚上和太太一起站在阳台，用掌声向一线医务工作者表达感谢，同时也为西班牙祈祷。

刘建军（中国工商银行西班牙分行总经理）：

携手抗“疫” 共待花开

工商银行西班牙分行向马德里自治区Paracuellos市警察局捐赠口罩（工商银行西班牙分行供图）

进入3月，西班牙的疫情日益严峻，了解到马德里本地医院亟需防护物资，我们分行便迅速行动，筹措防疫物资，以解当地的燃眉之急。23日，从有限的自用物资中将394只防护等级较高的FFP2口罩紧急捐赠给了马德里一家公立医院；4月1日，将300只一次性医用口罩火速送至马德里自治区Paracuellos de Jarama市地方警察局负责人手中。当地政府还在其官网及社交媒体上发文表示感谢，感谢分行在他们面临困难时捐赠物资，与他们共同对抗新冠病毒。

在西留学人员的平安健康也时刻牵动着我们的心。3月30日，分行与马德里自治大学华人学生会主动取得联系，了解到140名学生的紧急需求，次日便从自用物资中紧急调配出1500只一次性医用口罩，送到了学生代表手中。为最大限度减少学生们自己分发口罩可能带来的风险，我们还安排快递公司，将口罩分别寄到了每位同学手中，鼓励他们坚定信心，为独处异乡的在西学子送上了爱心和温暖。同时用捐赠物资箱上的一句话鼓励同学们：“让我们携手抗疫，共待花开”。

赵珉（格拉纳达足球俱乐部中文媒体负责人）：

阳光总在风雨后、患难之中见真情

格拉纳达足球俱乐部主席向西班牙驻上海领事馆捐赠医用口罩（格拉纳达足球俱乐部供图）

格拉纳达足球俱乐部拥有近90年历史，但现在它是一家中资企业。

3月5日，当时的西班牙疫情还没有爆发，我们俱乐部如期迎来国王杯半决赛与毕尔巴鄂竞技次回合的较量。比赛当天，部分球迷特意制作了“心系武汉，加油中国”的横幅在现场为中国抗“疫”加油。不料，不久之后的3月13日，西班牙首相桑切斯便宣布进入国家紧急状态，抗“疫”形势不容乐观。

“禁足”期间，俱乐部一线队球员利用自身影响力，用体育精神在球迷面前树立了最好的榜样。俱乐部队医费利佩义务加入格拉纳达市061急救中心，专门解答出现疑似症状患者的电话咨询，根据他们的描述排除疑虑、给出建议或者直接派出医疗队前去接诊；格拉纳达一线队队长维克多·迪亚兹代表俱乐部参加西甲联盟主办的将近3小时的线上直播活动——“西甲云演唱会”，成功募集到100多万欧元的善款，用于购买呼吸机、口罩、防护服等前线医疗物资；俱乐部主席蒋立章联合其他国内相关机构，共同发起援西防疫物资捐赠活动，上海的同事将一万只口罩交与西班牙驻上海领事馆，由其代为捐赠至西班牙卫生部。

虽然目前全球体育赛事遭遇停摆，但我们坚信，体育永不言弃的精神和积极向上的正能量，一定能支撑我们渡过这段艰难时期，并取得抗“疫”的最终胜利！

阳光总在风雨后、患难之中见真情。据悉，西班牙各中资企业还正积极联系对接西班牙卫生部的防疫物资需求，多方筹措寻找货源。目前防护口罩、空气消毒机等一批捐赠防疫物资已筹措到位，正陆续起运至西班牙，支援到西班牙抗“疫”前线。

(责编：贾文婷、杨牧)