愚蠢和无知比冠状病毒更具传染性

安致远

几周以来，新型冠状病毒在中国爆发并逐渐向全球蔓延，占据了世界各地的新闻头条。法国也不例外。多年来，法国媒体对中国的报道从未如此之多。最近一段时间，新型冠状病毒是所有电视新闻的焦点话题，广播和报纸上也有很多相关的特别节目。

今天，几乎人人都可以用手机拍摄照片和视频，并迅速通过网络在全世界传播。一个人都可以成为“被报道的主角”，或者“记者”，这种传播方式改变了一切。中国对待此次疫情透明的态度获得外国媒体，尤其是法国媒体的大力赞扬。中国政府深知，透明有利，而掩盖真相则不利，因此我们了解到大量有关疫情的图像和信息。

通过现有信息我们发现，中国政府应对疫情的速度和力度实在令人震惊。而且事实证明中国政府的做法是完全正确的：目前确诊新型冠状病毒肺炎病例突破两万多人，死亡400多人，这个数字相对14亿人口大国来说，仍是相对适度的数字——当然现在还不能放松警惕，没有人知道疫情还将持续多久，也不知道疫情会如何蔓延。如今，所有人都知道武汉这个名字，中国在武汉快速建成了设施完备的医院，武汉全城封闭，这些将永远留在世人的脑海中，并且将成为中国伟大复兴的另一种象征。我身边的朋友们对这些做法留下了特别深刻的印象，他们毫不掩饰自己的钦佩之情，并且都在思考，如果在法国发生了同样的事情，法国政府是否能做到这一点。

但是，在法国也出现了一些不尽人意的现象，愚昧和无知的做法带有令人作呕的反亚洲种族主义的味道。长期以来，在法国的亚洲群体一直是模范的代表，他们谨慎、勤奋和成功的形象令绝大多数法国人深表敬意和钦佩。

然而，在过去的几个星期里，这一切或多或少被粉碎了。之前几乎不存在的反亚洲种族主义开始显露出它丑陋的面孔。一些法国媒体开始对亚洲群体，尤其对中国人进行排斥、侮辱，将病毒的传播归咎于中国人，有些人甚至要求将中国人驱逐出境。所有这一切都是基于被夸大的、极其荒谬的恐惧。某些在线论坛上表现出来的无知和愚昧助长了真正的种族主义。这是真正让人担忧的事情，他们的毒害速度远远超过病毒在法国的传播速度。疫情迟早会被控制，但从长远来看，极少数人在法国社会散布的邪恶可能比新型冠状病毒造成更大的损害。这种反亚洲种族主义的新灾难也许是最令人担忧的。（作者安致远系人民网法文频道外籍员工）

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