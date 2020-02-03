任何人都不应低估中国人民克服困难的能力

这是北京春节假期里普通的一天，无人的街道、静谧的氛围和湛蓝的天。目前为止，没什么不同寻常的地方。大部分中国人在这个时候都会回到自己的家乡欢度春节，与家人团圆，所以寂静反而成了北京在这个节庆里的常见模样。

然而，有一个小小的不同，连寺庙中以及老人小孩享受片刻休闲的公园里都空无一人，甚至不再对公众开放。

因为这并不是一个普通的春节，而是中国14亿人口为抵抗新型冠状病毒而共同战斗的时刻。

人类历史上，从没有哪个政府可以在如此短时间内调动如此多的人来共同抵抗灾难。这是因为在非典过后的17年里，中国在科学技术方面取得了巨大进步。更主要的原因是人民的心态、观念，以及政府的协调能力也在发展。

信息发布的透明化和迅速化、疾病疫区中心的医务人员和军队快速调动，以及整个社会的防控意识，都使全世界在这场突如其来的危机面前能够信任中国和中国政府。

中国已经在很多场合展现了其经济实力和军事实力。这次，中国充分展现了其动员能力。在我生活的城市北京，人们为了大家共同的利益牺牲了亲友聚会和外出娱乐。更值得钦佩的是，为了治疗被感染的病人，当局调动各方力量新建了医院。作为居住在中国首都的西班牙人，看到短短几天内，举国上下支持政府，为了人类共同的命运，即全民的福祉而不懈奋斗，真是让我惊叹不已。

但最令我感到自豪的，还是中国大地上散发的团结和友爱气息。这里没有恐惧和失败的气息，而是被战胜困难的勇气、克服艰难的信念所占据。在今天这样的日子里，我比任何时候都为生活在中国而感到骄傲。（作者湖长明系人民网西班牙语频道外籍专家）

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