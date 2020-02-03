玄番在中国：17年前，17年后

玄番登史江

17年前，北京市公布非典疫情的那一天，我和丈夫（中国籍）下班后，一起去家附近的超市买东西。平时堆满商品的货架，除了部分调料外，几乎是空的。我们还天真地想着“今天超市怎么没什么东西，难道要盘点货物吗？”我们只拿了一袋盐，排在了收银台前的长队里。快要到家的时候，丈夫的姐姐打来了电话，我们才知道北京市当时面临着非常严重的非典疫情。其实当年的3月份左右，住在日本的父母和当时我就职的那家公司的日本总公司已经不断地向我询问北京的疫情。我还每次笑着回答说：“北京城里没有一个戴口罩的人”。可是到了4月中旬，情况一下子变了。满街都能看到戴着厚厚的纱布口罩的人。因为当时我的居住地和公司所在地都属于外国人较少的地区，所以几乎看不到戴防尘口罩的人。当我戴着日本总公司寄过来的防尘口罩走在路上时，相当引人注目。又过了几天，我家附近的好几家卖蔬菜的小店铺都关门了，因为从外省来的运输蔬菜的卡车无法进入北京城。后来跟我们同在一个办公楼里的别的单位出现了确诊患者，因此整个办公楼也被封锁了，我只好待命在家，天天给日本总公司汇报当天发布的确诊人数等数据。

17年后，在新型冠状病毒的报道开始时，我估计不少长期居住在北京的日本人不由自主地会想起非典那年的情景。这次我也立刻开始通过网购等手段，采购了一些防病毒和消毒用品，暂时确保家人所需。这一次，我并没有感到17年前的那种不安，并不是因为我第一时间采购了必需品，而是与17年前相比，中国已不是当年的中国。疫情发生至今，我家附近的超市依然能买到新鲜的蔬菜，除了口罩和消毒相关的部分商品外，现在的供应很充足，几乎没有什么缺货的现象。而且中国政府实行了延长春节假期、建议在家办公等措施，暂时完全可以不用出门。正在寒假中的孩子们本来就因为作业多而没做什么出游的计划，女儿的课外班也改为在线授课了，就这样全家都“宅”在了家。虽然无法出门让我感到有些不方便，但是多亏了这些及时的措施，大大减少了感染的风险。

在我看来，北京市民在经历了非典和雾霾后，对克制外出、戴口罩以及在消毒知识等方面，比当年更为理性了。虽然在网上依然流传一些谣言以及各种所谓的“民间处方”。但当我看到用橙子皮当口罩的老爷爷的照片，为在家消磨时间而大显身手的各种搞笑视频以及倡议减少外出的幽默口号横幅等，我再次佩服了中国人的坚强。

现在我只祈愿住在武汉的我的中国好朋友和他的家人，以及武汉所有人民平安，希望能万众一心、战胜病毒。（作者玄番登史江系人民网日文版外籍员工）

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