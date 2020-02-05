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河贞美：希望我的武汉朋友早日回来

（韩） 河贞美

2020年02月05日13:17  来源：人民网-国际频道
 
河贞美
河贞美

春节是许多中国人最期待的节日。对我来说，中国的“春节”与韩国的“春节”，也有着不同的意义。因为我在中国度过了几次春节，每次都留下了难忘的珍贵回忆。

记忆中第一次在中国经历的春节，充满了不断的鞭炮声，直到凌晨为止。有一年，我在一个中国家庭里，一边吃亲自包好的饺子，一边看春晚。还有一年，我和中国朋友们通宵玩游戏迎接春节。目前为止我记忆中最华丽的烟花，还是2006年春节前一天，在北京市海淀的一个小区里看到的。当时社区工作人员推着载有满满一车烟花的超市手推车，在小区里燃放烟花的场景让我记忆犹新。

在中国度过的春节，总是充满着又特别又快乐的事情，所以今年我也在北京翘首以盼春节的到来。1月中旬开始，在韩国的朋友们偶尔发个信息问我，在武汉发生的新型冠状病毒肺炎的情况，并担心我的情况，但我笑着回答说：“从北京到武汉，比到韩国的距离还远，不用担心。”没想到，担心变成了现实。

我有一个好友，最近三年我们都在一起迎接新年。她爱读书擅长写作，知道很多有趣的中国故事。作为外国人的我，偶尔在生活中遇到困难时，她都会毫不犹豫地站出来给予帮助。

临近春节假期，朋友为了和在家乡的家人一起过年，提前就赶回老家武汉。韩国有为远行的朋友饯行的传统，每次朋友离开北京去远方，我都和她一起吃饭。但这次不巧的是大家的时间没有对上。我跟她约好，等她回到北京再聚。但就在她回老家的短短几天后，政府决定武汉封闭。

之前只在新闻中看到的消息很快就能切身感受到。商店的口罩和消毒药很快卖光，网上也是一样，因为春节放假物流有限制，在韩国情况也差不多。不知从何时起，小区东门和南门开始禁止出入。在其余两处，社区的工作人员和保安一起在大门进口处执勤，对进入小区的人员用体温检测仪进行体温测量，小区门外还张贴着各种针对疫情的提示。快递员和外卖员无法进入小区，只能将快递放在小区门口，给收件人打电话取货。

在微信群里，不断传来有关疫情的消息和建议。对于预防感染的方法，也有了这样那样的意见。我也关注着这些信息，还和家人及朋友们分享了可信的内容。偶尔出去拿快递，一定戴上口罩。回到家，我就用放在门口的消毒药喷雾消毒，把外套挂在通风良好的阳台上，按照专家建议勤洗手。母亲还为了少出门，开始在阳台上种大葱、大蒜和发豆芽吃。

看着政府公布的数据，我首先想起武汉的朋友。在武汉封闭的果断措施面前，担心朋友及朋友一家是否短缺食品，是否购买口罩和消毒药。我联系她问，现在你那儿能否收到快递，我想寄一点消毒药和口罩给你。但朋友说，食品足够了，虽然没买到75%以上的酒精，但她买了84消毒药，因为她现在很少出门，所以也不需要太多口罩。朋友反而担心我和家人，她说我们家人也会消耗很多，留着自己用。

中国古话说，人要有“恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心”。得知消息后，有人毫不犹豫地跑到武汉，为抗疫出一份力；有人为了多救一个人，在一线与病毒作战。新闻报道中，有长时间戴着口罩用刺激的消毒药导致脸和手受伤的医护人员，穿着防护服在椅子和地上睡觉的医护人员，也有为节省时间剃光头的护士。

他们英雄般的形象，不仅感动了中国人，也感动了世界人。患难见真情，在特殊时期，中华民族重视仁义礼智的精神像灯塔一样闪耀着，无数人为武汉担忧、惋惜，万众一心为武汉加油。

在北京听到武汉的消息时，我都会给朋友发短信，询问她和家人的情况，朋友每次都说她们一切都好。有一次，她还拍了她侄子在家里玩的照片发给我，他和我儿子年龄差不多，看起来还挺开心的样子。

为防止冠状病毒扩散，中国政府决定延长春节假期。因此，我的姥姥和父母、我们夫妇、孩子四代人连续几天24小时在一起，一日三餐，全家人聚在一起进餐，与孩子亲密接触，这也是第一次。也许这辈子，这会是我和家人相处时间最长的春节。

即便如此，我也希望不要再有这样的春节。我衷心希望武汉尽早打赢抗击疫情的斗争，很希望我的武汉朋友早日回到北京，我们一起吃饭，我想边吃饭边听她给我讲有趣的故事。明年春节，我想带着儿子去武汉朋友家玩，希望能亲眼见到那些她经常挂在嘴边的亲人，和她可爱的侄子一起，去武汉一些有名的地方玩。（作者河贞美系人民网韩语频道外籍员工）

(责编：崔越、刘洁妍)
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