我在中国见证两场抗“疫”战争

法伊萨

“铃铃铃”……是我远在阿尔及利亚的父亲打来了电话。电话刚一接通，立马传来他担忧和焦虑的声音。

父：你还好吗？

我：我们都很好。

父：我今天听到一个让人揪心的新闻。世界卫生组织已经宣布中国新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发国际卫生事件，已经有超过15个国家有病例确诊。这说明这次疫情是非常令人担忧啊。

我：您还记得2003年北京遭遇的严重的SARS病毒吗？

父：是的，我记得。但当时SARS的疫情并没有这么严重，也没有被列为突发国际卫生事件。

我：别担心。面对疫情，中国政府采取了强有力的预防和遏制措施，这里的一切都得到了很好的控制。问题主要在于病毒出现的时间恰逢中国春运期间，赶上了大规模的人口流动。

父：中国是一个超级大国，我们相信她能快速反应抗击疫情。你们也要保重身体，减少外出，避免交叉感染……

通话结束。

这通电话使我重新回忆起2003年我在北京经历的严重急性呼吸综合征（SARS）疫情，想起我当时的生活点滴，以及SARS给我的生活方式带来的改变。

当年并没有现在这么多的社交平台和先进的通讯方式，我每天用手机与家人和朋友们联系，向他们传递我的情况。为了安慰他们，也为了安抚我自己，我也会跟在北京的中外朋友们通电话，交流疫情最新信息。

由于SARS病毒会通过打喷嚏、面对面交谈、接触等途径传染，并通过空气飞沫传播，同时也能通过门把手、电话、电梯按钮等被污染物体传播，为了预防病毒感染，人们要勤洗手、正确使用一次性手套、戴口罩、清洁个人物品并减少不必要的外出。

像许多在京的外国人和北京市民一样，为保自身健康，那段时间，我和家人几乎都不出门，甚至连市场都不去。我们在家里储备了充足的日常生活必需品，并且有计划地使用这些物品。当时我正在北京师范大学读研，正好利用“宅”在家的那段时间完成了研究生学位论文。剩余的时间里，我们也会看看电视，打发时间。

在那期间，我也目睹了中国是如何通过员工“轮班制”工作来战胜SARS病毒的。那一年，中国取消了“五一”小长假，以避免由于人员流动而造成的病毒蔓延。由于SARS是一种非常罕见的病毒，且其症状与流感和肺炎的症状非常相似，因此，除非人们居住已经确诊感染SARS病毒的小区，否则通常不会怀疑感染。如果一个人疑似感染了SARS病毒，则要在医院对其进行隔离治疗。为了确保所有感染者都得到良好的治疗，中国仅用七天时间就在北京建成了一家专门收治SARS病毒感染者的医院，这打破了最快医院建造速度的世界纪录。

SARS病毒不仅给人类健康带来了巨大危害，也给中国的餐饮、酒店、贸易、旅游、运输等服务行业造成了巨大损失。当年，大量外国游客都取消了来华旅游，中国旅游业也成为受SARS疫情影响最严重的服务行业之一。此外，来华参加第93届中国出口商品交易会(广交会)的外国客商人数也大幅减少。很多在中国举办的会议和贸易洽谈也都被取消。

实际上，2019年底在中国武汉市出现的、经专家确定是由动物传播给人类的新型冠状病毒与SARS在症状上非常相似。但我注意到，这次病毒感染者的死亡率比较小，大多数感染者可以完全康复。根据官方统计，截至2月2日24时，中国国家卫健委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告累计死亡病例361例，累计治愈出院病例475例。同时，中国相关官员也表示，大多数死亡病例为本身患有其它严重疾病、抵抗力弱的老年患者。面对这种比SARS传播更快的新型病毒，中国疾控部门迅速高效应对，从接到送检病例标本到从临床样本中成功分离病毒仅用了一周时间，并且将病毒全基因组序列与世界分享。那么，为何新型冠状病毒还是引起了很大的恐慌呢？

截止目前，新型冠状病毒的致死率是低于SARS病毒的。当年的SARS总体死亡率是9.6%，而新型冠状病毒目前的死亡率大约为2%。但是，二者之间的区别在于传播速度不同，新型冠状病毒出现一个月后的感染人数就已超过了八个月内感染SARS的总人数。对此，我认为，新型冠状病毒出现的时期恰逢中国农历春节，中国正经历每年最大规模的人口流动，这是导致该病毒如此迅速传播的最重要原因。在发现这种与SARS极为相似的病毒之初，中国就采取了一系列限制出行的措施，以阻止病毒传播。中国国家主席习近平更是指出，新型冠状病毒感染的肺炎疫情的蔓延形势是严重的，要坚决遏制疫情蔓延势头。

去年12月31日，中国已经向世界卫生组织通报了武汉市发现的原因不明的肺炎病例。1月26日，中国卫健委官员表示，新型冠状病毒的传染性有增强趋势，可能还会出现病例增加的情况。他指出，病毒潜伏期大约在10天左右，最短的有1天发病，最长的是14天。

中国政府对此次疫情信息发布是及时、公开、透明的，防控疫情的指令和措施是负责、有力的。因此，我相信，疫情被完全控制住的那一天不会遥远。历史证明，自上世纪六十年代初以来，中国已通过有效且大规模的卫生干预措施及疫苗接种等方法，根除或遏制了天花、脊髓灰质炎等许多传染病的蔓延。在中国，传染病监测系统主要依赖于医院。而据中国卫生健康事业发展统计数据，2018年，中国医院数量超过33000家，共提供超过600万张床位。2018年末，全国卫生人员总数达1230万人。（作者法伊萨·卡布系人民网阿拉伯语频道外籍员工，中国与国际问题专家）

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(责编：崔越、贾文婷)