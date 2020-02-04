孟儒之：疫情之下感受中国另一番“人情味”

年底和同事一起聚餐，打开互相准备的礼物，工作之余的心情变得更好了。推着超市的手推车，人们沉浸在喜庆的氛围中，春节已经悄然来临。 一切都准备就绪，到了可以好好休息的时候。家人热情的拥抱、孩子们的嬉笑打闹声、时髦的衣服、亲邻好友们讲着地道的方言，还有一年一次的年夜饭……新的十年即将来临，万物喜迎春节。

不幸的事发生了。疫情爆发在位于中国中部的武汉，这是一座拥有1100万人口的大都市，被视为交通枢纽。成千上万的人通过这里的火车站前往中国的四面八方。

紧张的局面再次证明了当今世界人口最多国家的人民的团结。除此之外，还有一些“外来客”在中国找到了他们的第二个家。我就是其中之一。

去年八月，我曾前往武汉旅游，而自从新型冠状病毒爆发以来，中国处于高度戒备状态。我很难在北京想象武汉现在的情形。

在北京，中国的新年一直延续着，街道上寂静无声，因为绝大多数人都会在春节回到自己的家乡。假期过后，火红的灯笼依旧装点着大街小巷。似乎只有零星路过的车辆和一些戴口罩的人们才使这座城市不那么沉寂。

但是除此之外，这座城市又有另外一番景象。每栋楼的门前都贴上了警示牌，提醒人们在外面要戴口罩、勤洗手和给房子通风。旅游景点和密集的人群活动都已经关闭和取消。电梯里贴上了预防肺炎的宣传单，清洁工也严格规定了每次消毒的时间。乘坐公共交通工具的人必须测量体温，还有城市中随处可见的消毒瓶。这一切都印证着这座城市的另一番“人情味”。

除了公共卫生方面，就社会和经济层面中国政府的各项措施也很到位。严厉谴责各种有害行为，诸如在社交网络上散布未经证实的谣言，哄抬物价或其它道德上应受谴责的行为，都将受到严厉打击。

除此之外，政府隔离城市，延长假期，确保人们在家工作。严格筛查检测旅行人员，完善物资配送和加强专业医疗人员队伍，适当派遣军队医疗人员，并且创纪录地在十天内建造了医院并交付使用。社会各界的援助活动在社交网络上持续不断。

这就是我所处的环境，我的日常生活，希望一切尽快恢复常态，大家早日渡过难关。

中国人民团结一致的表现，世界上有目共睹。我相信，只要采取有效措施，中国终将在这场战斗中取得胜利。2003年，中国曾爆发非典。这一次，中国也一定可以渡过难关。

希望在未来这个鼠年将展现出更加亲善的一面，给中国人民和全世界人民带来最美好的祝愿。（作者孟儒之系人民网葡文版外籍员工）

(责编：刘叶婷、杨牧)