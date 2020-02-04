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胜又阿雅子：热干面，我一定会去看你的！

（日）胜又阿雅子

2020年02月04日10:36  来源：人民网-国际频道
 

我是一名吃货，除了自己做菜以外，还特别喜欢吃遍中国各地的美食。在抗击疫情、自我隔离的日子里，没有办法出来享受美食，这对我来说，除了为目前疫情发展极为难过，为在抗击前线奋斗的医护人员和在武汉等地人员感到心疼以外，也是一件很遗憾很痛苦的事情。前几天，我在网上看到了一副漫画作品，画面情景是中国各地美食过来看正躺在病床上的武汉热干面，全国美食手拿的纸上写着“热干面，加油”。这副作品令我特别感动，画面不仅令人感到治愈，同时还起到鼓励人心的作用。

我经历过2003年非典，当时在北京。第一次经历“自我隔离”的时候，我心里感到无比不安。还好，有位中国好友经常过来看我（虽然从现在的防疫常识来看，这其实是不应该的），不断地鼓励我，让我放心，也让我开心。相对而言，面对目前的新型冠状病毒肺炎疫情和自己所处情况，我能保持相对理性的心态，是因为这毕竟是第二次，算是有点经验。而且那位朋友虽然不能来看我，但时刻都发微信让我知道疫情动态和相关知识，同时也给我发送各种有趣的内容，包括悦耳的音乐、很逗的视频以及治愈的图片等，始终给我带来温暖。

我有一个同胞朋友，20来岁，很年轻，她住得离我特别近，走路不到几分钟。她住在几个人合租的房间里。目前除了她以外，其他人都回家过年，大屋里空空的，只有她一个人。我想，她一个人肯定感到很不安，也很孤独，于是先给她发个微信问问是否有困难。知道她哪里都不去，就把自己关在小屋里，天天吃方便面等食品后，我叫她过来，一起吃饭。目前是特殊时期，我也知道最好不要互相串门，但考虑到我们都是独居，尤其是她来京时间不长，语言又不方便，认为同胞之间互相帮助还是有必要的。那天刚好是初三，“初三的合子往家转”的日子，我们一起做韭菜盒子。我们都从来没有做过，甚至我朋友连吃都没有吃过，最后制作出来的韭菜盒卖相并不是很理想，但味道还是挺香的，至少能感到温馨和快乐，令人特别难忘。

那天晚上，从表面上看，我叫她是为了鼓励她，但从结果上看，和她一起度过的时间一样也鼓励了我。同样，在自我（相对）隔离的日子里，在微信朋友圈里时刻出现的日中朋友们“隔离日记”，包括宅家美食记录、宅家运动记录和宅家打发无聊记录等“宅家系列”给我带来很大的鼓励，也带来很多的快乐，甚至让人产生大家一起度过难关的连带感。

其实，国家与国家之间的关系也一样。日中之间曾经有过不少对方面临灾难的时候互相帮助的佳话。中国汶川地震的时候，日本救援队到重灾区，参与过被困人员救助工作。他们虽然没能发现幸存者，但救援队员对所发现的遇难者表示哀悼的情景特别感人，当时在中国引起了轰动。而在日本3.11东日本大地震，地震和海啸引起了福岛第一核电站事故的时候，中国的三一重工企业援助了福岛第一核电站一台长臂泵车，对相关机组进行注水冷却作业抢险，为防止核辐射方面帮助特别大。另外，熊本地震的时候中国伸出救援之手也令人难忘。而这次，面对中国发生新型冠状病毒肺炎疫情，日本的很多地方政府、社会组织以及企业等纷纷捐赠口罩等医护物资。其中特别值得一提的是，日本汉语水平考试HSK实施委员会向湖北高校捐赠2万只口罩和一些红外体温枪的时候，在包装箱上除了“中国加油”字样以外，还特地写了“山川异域，风月同天”。这消息一传出，在中国引起了很大的反响。

“热干面加油”漫画也令人想到那些在抗击疫情第一线的医务人员，他/她们的无私奉献令我感动不已，不由得落泪。真心祝愿他/她们平安无事！身体健康！同时，我也衷心希望所有患者都能够早日恢复，也希望中国尽早打赢抗击疫情的斗争。

其实，我从去年就有到武汉品尝地道热干面的想法，但由于各种原因，到现在一直没能实现。目前武汉疫情仍然严重，并采取严格的隔离措施，更是没有办法去访问。但一旦疫情完全控制，恢复正常，我就会去武汉，吃着热乎乎的热干面，说“热干面，我来看你啦！”（作者胜又阿雅子系人民网日文版外籍员工）

(责编：崔越、杨牧)
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